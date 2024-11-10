Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 11:00

Россия перестанет готовить спортсменов к Олимпиаде? Это абсолютно бредовый вывод

Правительство РФ упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпийским играм
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Флаги России и Олимпийских игр
Организационный комитет по подготовке спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм был упразднен.
Фото Global Look Press, Getty Images
Telegram Дзен
Упразднение оргкомитета по подготовке к Играм — чисто технический момент.

Десятки российских СМИ опубликовали новость о ликвидации оргкомитета по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм. Поводом стала публикация на официальном портале правовой информации распоряжения за подписью премьер-министра Михаила Мишустина. Сопровождается все это апокалиптическими комментариями о том, что в связи с западными санкциями наша страна перестает готовить своих представителей для ближайших Игр. Возможно, на несведущих людей упразднение государственной околоспортивной структуры может произвести такое впечатление. Если не знать: распущенный комитет не работал много лет, и необходимость в его существовании давно отпала.

Чем занимался оргкомитет?

Межведомственный организационный комитет был создан в ноябре 2014 года «с целью координации совместных усилий заинтересованных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и организаций по созданию условий для достойного выступления российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх». Председателем этой структуры был назначен Аркадий Дворкович, занимавший в тот момент должность вице-премьера РФ. В состав комитета вошли руководители и заместители глав министерств иностранных дел, финансов, образования, обороны, спорта, ФМБА. Впереди были Олимпиады в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане с акклиматизационными сборами, чартерами и прочими непростыми вопросами.

Аркадий Дворкович
Аркадий Дворкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Однако существенной роли в истории российского спорта оргкомитет не сыграл. Уже в 2015 году вокруг нашей страны разгорелся допинговый скандал, который требовал совсем другой координации. Ее фактически осуществляли Совет по спорту при Президенте РФ, а также администрация главы государства. Спортсменов к Играм готовили Олимпийский комитет России и Центр спортивной подготовки Минспорта РФ. Аркадий Дворкович давно покинул госслужбу и в настоящий момент руководит Международной шахматной федерацией. Значимых следов работы оргкомитета (помимо регулярных изменений в его составе) обнаружить не удалось. То есть ликвидирована структура, которая по большей части существовала только на бумаге.

Михаил Дегтярев. Нового главу ОКР выберут 13 декабря. Впервые со времен СССР им станет министр спорта

Если не брать в расчет бюрократические нюансы, то ликвидация устаревшей структуры — еще один шаг в направлении единоначалия в нашем спорте. После избрания руководителем Олимпийского комитета России министра спорта Михаила Дегтярева (это произойдет в декабре) исчезнет необходимость жестко координировать деятельность государственных органов и общественных спортивных организаций. Не говоря уже о том, что в нынешней ситуации подготовка сборной к большим соревнованиям не представляет для ЦСП большой сложности. Из-за санкций наши делегации невелики, а оргвопросы в основном решаются на уровне национальных федераций и команд. Короче, вывод, что государство, ликвидировав «важную структуру», решило «забить» на подготовку олимпийцев, мягко говоря, не соответствует реальности.

Логотип Олимпиады-2026 в Милане
Следующие Олимпийские игры пройдут в Милане в 2026 году.
Фото Getty Images

Вернутся ли старые времена?

Как бы то ни было, необходимо освежить текущее состояние дел с допуском россиян к Олимпиадам. Утверждения многих медиа, что МОК не допускает россиян к международным стартам с февраля 2022 года (что якобы и стало причиной ликвидации оргкомитета), — это тоже абсолютный бред. Ведь еще в марте 2023 года международный комитет рекомендовал ослабить санкции в индивидуальных видах спорта (правда, выведя за скобки спортсменов из ЦСКА и «Динамо» и потребовав соблюдения принципа «политической нейтральности»). В итоге к лету нынешнего года россияне допущены в нейтральном статусе практически во всех летних видах спорта (за исключением легкой атлетики и серфинга). Нынешней осенью стартовал новый круг послаблений по допуску, и наши атлеты получают нейтральный статус даже в тех видах, где поначалу отказывались из-за неприемлемых условий.

Президент России Владимир Путин. «Мировой спорт пытаются сделать площадкой для геополитических игр». Главное из речи Владимира Путина в Уфе

Однако ближайшая Олимпиада — зимняя, и здесь ситуация пока намного хуже. Международные федерации, которые сильно зависят от западного блока в финансовом и организационном плане, в нынешнем сезоне россиян не допускают. Изменится ли что-то перед Миланом-2026 — это во многом зависит от выборов нового главы МОК, которые пройдут весной будущего года. Оптимистичный сценарий предполагает полное или частичное снятие зимних санкций летом-2025. Пессимистичный вариант будет означать углубление кризиса в отношениях с МОК, но пока наши спортивные власти говорят, что хотели бы избежать негативного развития событий. Как бы то ни было, подготовка наших потенциальных олимпийцев, в том числе и зимников, продолжается, и после ликвидации оргкомитета здесь ничего не поменялось.

Конечно, есть нюансы по сравнению со старыми временами. Например, сборные (некоторые из которых раньше не вылезали из заграничных поездок) теперь практически не тренируются и не соревнуются в Западной и Северной Европе. Или тренируются, но в индивидуальном режиме. Лидеры национальных команд, раньше игнорировавшие внутренние старты, теперь поводятся к соревнованиям на территории России, за которые и получают призовые (ранее на внутренней арене денег почти не платили). Появилось много нюансов с экипировкой и зарубежными техническими спонсорами, уехали почти все иностранные специалисты. Времена изменились, и вернется ли в обозримом будущем прежняя ситуация — огромный вопрос. Но в целом спортсменов государство не бросило, и бойкот Олимпиадам мы не объявляли. И решение о роспуске межведомственного оргкомитета ни о каких тектонических сдвигах не свидетельствует.

Олимпиада

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
В Госдуме предложили давать квартиры сотрудникам МВД, вышедшим на пенсию
Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
«Локомотив» неудержим, а Ларионов хочет штрафовать за удаления. Что произошло в КХЛ
Женщина пострадала в результате атак беспилотников в Подмосковье
Пас Миранчука помог «Атланте» выбить «Интер Майами» из плей-офф МЛС
Международный день фитнеса отметят 11 ноября
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Журова — о словах Путина про трансгендеров: «Им просто нужен отдельный разряд»
Журова: «Согласна с Путиным, что МОК превратился в цирковых артистов»
«Боялась, что признают иноагентом». Ефимова — про Олимпиаду, российское плавание, семью и детей
Вяльбе ответила Баху: «Много где идут войны, но спортсмены продолжают выступать на соревнованиях»
Дегтярев — об избрании Трампа: «Если в мировой политике будут изменения со стороны США, это повлияет на спорт»
Ефимова: «Было страшно отбираться на Олимпиаду-2024. Кем меня объявят — врагом народа?»
Сегодня
Вчера
Неделя