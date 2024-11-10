Россия перестанет готовить спортсменов к Олимпиаде? Это абсолютно бредовый вывод

Упразднение оргкомитета по подготовке к Играм — чисто технический момент.

Десятки российских СМИ опубликовали новость о ликвидации оргкомитета по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм. Поводом стала публикация на официальном портале правовой информации распоряжения за подписью премьер-министра Михаила Мишустина. Сопровождается все это апокалиптическими комментариями о том, что в связи с западными санкциями наша страна перестает готовить своих представителей для ближайших Игр. Возможно, на несведущих людей упразднение государственной околоспортивной структуры может произвести такое впечатление. Если не знать: распущенный комитет не работал много лет, и необходимость в его существовании давно отпала.

Чем занимался оргкомитет?

Межведомственный организационный комитет был создан в ноябре 2014 года «с целью координации совместных усилий заинтересованных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и организаций по созданию условий для достойного выступления российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх». Председателем этой структуры был назначен Аркадий Дворкович, занимавший в тот момент должность вице-премьера РФ. В состав комитета вошли руководители и заместители глав министерств иностранных дел, финансов, образования, обороны, спорта, ФМБА. Впереди были Олимпиады в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане с акклиматизационными сборами, чартерами и прочими непростыми вопросами.

Аркадий Дворкович. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Однако существенной роли в истории российского спорта оргкомитет не сыграл. Уже в 2015 году вокруг нашей страны разгорелся допинговый скандал, который требовал совсем другой координации. Ее фактически осуществляли Совет по спорту при Президенте РФ, а также администрация главы государства. Спортсменов к Играм готовили Олимпийский комитет России и Центр спортивной подготовки Минспорта РФ. Аркадий Дворкович давно покинул госслужбу и в настоящий момент руководит Международной шахматной федерацией. Значимых следов работы оргкомитета (помимо регулярных изменений в его составе) обнаружить не удалось. То есть ликвидирована структура, которая по большей части существовала только на бумаге.

Если не брать в расчет бюрократические нюансы, то ликвидация устаревшей структуры — еще один шаг в направлении единоначалия в нашем спорте. После избрания руководителем Олимпийского комитета России министра спорта Михаила Дегтярева (это произойдет в декабре) исчезнет необходимость жестко координировать деятельность государственных органов и общественных спортивных организаций. Не говоря уже о том, что в нынешней ситуации подготовка сборной к большим соревнованиям не представляет для ЦСП большой сложности. Из-за санкций наши делегации невелики, а оргвопросы в основном решаются на уровне национальных федераций и команд. Короче, вывод, что государство, ликвидировав «важную структуру», решило «забить» на подготовку олимпийцев, мягко говоря, не соответствует реальности.

Следующие Олимпийские игры пройдут в Милане в 2026 году. Фото Getty Images

Вернутся ли старые времена?

Как бы то ни было, необходимо освежить текущее состояние дел с допуском россиян к Олимпиадам. Утверждения многих медиа, что МОК не допускает россиян к международным стартам с февраля 2022 года (что якобы и стало причиной ликвидации оргкомитета), — это тоже абсолютный бред. Ведь еще в марте 2023 года международный комитет рекомендовал ослабить санкции в индивидуальных видах спорта (правда, выведя за скобки спортсменов из ЦСКА и «Динамо» и потребовав соблюдения принципа «политической нейтральности»). В итоге к лету нынешнего года россияне допущены в нейтральном статусе практически во всех летних видах спорта (за исключением легкой атлетики и серфинга). Нынешней осенью стартовал новый круг послаблений по допуску, и наши атлеты получают нейтральный статус даже в тех видах, где поначалу отказывались из-за неприемлемых условий.

Однако ближайшая Олимпиада — зимняя, и здесь ситуация пока намного хуже. Международные федерации, которые сильно зависят от западного блока в финансовом и организационном плане, в нынешнем сезоне россиян не допускают. Изменится ли что-то перед Миланом-2026 — это во многом зависит от выборов нового главы МОК, которые пройдут весной будущего года. Оптимистичный сценарий предполагает полное или частичное снятие зимних санкций летом-2025. Пессимистичный вариант будет означать углубление кризиса в отношениях с МОК, но пока наши спортивные власти говорят, что хотели бы избежать негативного развития событий. Как бы то ни было, подготовка наших потенциальных олимпийцев, в том числе и зимников, продолжается, и после ликвидации оргкомитета здесь ничего не поменялось.

Конечно, есть нюансы по сравнению со старыми временами. Например, сборные (некоторые из которых раньше не вылезали из заграничных поездок) теперь практически не тренируются и не соревнуются в Западной и Северной Европе. Или тренируются, но в индивидуальном режиме. Лидеры национальных команд, раньше игнорировавшие внутренние старты, теперь поводятся к соревнованиям на территории России, за которые и получают призовые (ранее на внутренней арене денег почти не платили). Появилось много нюансов с экипировкой и зарубежными техническими спонсорами, уехали почти все иностранные специалисты. Времена изменились, и вернется ли в обозримом будущем прежняя ситуация — огромный вопрос. Но в целом спортсменов государство не бросило, и бойкот Олимпиадам мы не объявляли. И решение о роспуске межведомственного оргкомитета ни о каких тектонических сдвигах не свидетельствует.