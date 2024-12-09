Голоса спорта прозвучали на всю страну. РАСК наградила лучших комментаторов года

Несколько лет назад по инициативе медиаменеджера Алексея Ефимова при поддержке Олимпийского комитета России у спортивных комментаторов страны появилась своя профессиональная награда.

С того момента для Российской ассоциации спортивных комментаторов, которая проводит свои культурно-социальные и образовательные мероприятия в различных городах и регионах страны, главным событием года уже традиционно является вручение профессиональной премии «Голос спорта».

Век медиа и технологий

Нынешняя церемония в ОКР стала уже шестой по счету, что с радостью отметили ведущие вечера — Виктор Гусев и Роман Скворцов. Свое рабочее место на сцене, кстати, они метко окрестили «гнездом». Но шутки — в сторону, тем более что открыл мероприятие приветственными словами министр спорта России и единственный кандидат на пост главы ОКР на предстоящих выборах в рамках олимпийского собрания 13 декабря Михаил Дегтярев

— Профессия спортивного комментатора — это однозначно призвание, — отметил министр. — Нести в мир знания, комментируя спортивные события, очень важно. Надо уметь влиять на восприятие людей и грамотно выражать эмоции, а для этого требуется огромная эрудиция. Мы живем в XXI веке, в веке медиа и технологий, в веке борьбы за внимание. И без вас мы с задачей, поставленной Президентом страны, конечно, не справимся. Задача всем известна — чтобы 70% населения нашей страны регулярно занимались спортом. И дело здесь не в цифрах. Мы хотим, чтобы люди были здоровы, а если и болели, то только за свои любимые команды. И вы в этом нам очень помогаете.

Михаил Дегтярев вручил и первую награду. Ее из рук министра в номинации имени Юрия Розанова «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу» получил представитель «Матч ТВ» Роман Трушечкин, опередивший в финале Владимира Стогниенко и Константина Генича.

— Чемпионат Европы получился особенный, потому что мы не участвовали, а смотрели на все со стороны, — сказал победитель. — Работали из студии в телецентре «Останкино», а задача при этом не изменилась — донести до наших зрителей эмоции и события как будто со стадиона.

Среди наших коллег все не понаслышке знают, что комментаторство — это одновременно прекрасная и тяжелая профессия.

И именно Трушечкин продолжил начавшуюся в виртуальном пространстве пару недель назад дискуссию «имени Федора Смолова и Валерия Карпина». О том, какую роль должен играть комментатор по ходу репортажа и позволено ли ему давать субъективные оценки происходящему. Тему поддержали чуть позже и президент РАСК Геннадий Орлов, и член президиума организации Максим Демков, и другие лауреаты.

Фото Наталья Пахаленко / ОКР

Мурашки для миллионов

Самый короткий путь до награды в прямом смысле слова оказался у Романа Скворцова. Он второй год подряд получил премию в номинации имени Вадима Синявского, став лучшим комментатором по версии членов ассоциации. Пришлось сделать всего несколько шагов по сцене, чтобы получить приз. Как заметил сам Роман, его голос в этой номинации был отдан не за себя, а за одного из других финалистов, которыми были Генич и Станислав Минин.

Приз имени Владимира Маслаченко лучшему комментатору по версии спортивных СМИ достался в этом году Дмитрию Губерниеву, а Владимир Стогниенко победил в главной номинации «Народный голос спорта», где лауреат определяется голосованием болельщиков. Сам Владимир в этот день был в рабочей командировке, поэтому его статуэтку из рук олимпийской чемпионки по гандболу Владлены Бобровниковой получил коллега по Okko Лионель Абба.

— Вы не представляете, насколько большое влияние комментаторы имеют на миллионы болельщиков, — сказала Бобровникова. — До мурашек по коже. Вы передаете и усиливаете те эмоции, которые даем мы, одерживая победы, забивая голы, плачем и улыбаемся.

Геннадия Орлова и известного спортивного обозревателя Сергея Микулика отметили за заслуги в области спортивной журналистики. Илья Казаков получил два специальных приза — «Чемпион» за вклад в развитие российского спорта и особую награду как сценарист лучшего спортивного фильма года «Федя. Народный футболист».

Олега Жолобова, которого болельщики со стажем помнят как автора передачи «Футбол без границ», отметили премией «Голос профессии» за многолетнюю телевизионную работу в своем виде спорта. Он сам когда-то играл в водное поло на профессиональном уровне, а после завершения карьеры на протяжении уже трех с лишним десятков лет комментирует ватерпольные матчи и играет активную роль в деятельности национальной федерации водного поло.

ФВПР, кстати, под руководством Евгения Шаронова за последнее время сделала большой качественный шаг вперед в работе по развитию своего вида спорта в самых разных направлениях, что отмечается многими коллегами по спортивному цеху. Приз Жолобову вручила на сцене генеральный секретарь федерации Виктория Кирина.

Но не стоит думать, что все трофеи шестой церемонии «Голоса спорта» достались только признанным корифеям микрофона. Например, вручавший приз имени Евгения Майорова за лучший репортаж Владимир Гомельский от души порадовался, узнав, что впервые в истории премии в основных номинациях отмечены баскетбольные комментаторы — Никита Моргунов и Андрей Левый, работающие на телеканале «Старт». Да и вообще список мест работы лауреатов оказался широким.

Олег Жолобов и Виктория Кирина. Фото Наталья Пахаленко / ОКР

Чтобы помнили

Как и география лауреатов, которая расширяется год от года. Есть у премии специальная номинация имени Александра Иваницкого «Голос спорта — страна», где победу в нынешнем году одержал Александр Халин с телеканала «НТР-24» из Нижнекамска. Он опередил екатеринбуржца Бориса Аболина и Константина Перминова из Краснодара, став первым победителем из своего города.

— Премии шестой год, и она растет, — подчеркнул Орлов. — Это особенно ощущается, когда видишь наших претендентов, которые приходят на конкурс из регионов. Дело комментаторское живо, с чем я вас и поздравляю!

И конечно, всегда приятно видеть среди маститых комментаторов новые лица. Они тоже появились на сцене в этот вечер. РАСК в течение года в рамках большой социальной программы компании СИБУР «Формула хороших дел» реализовала проект «Голос спорта — СИБУР» в нескольких регионах страны. На мастер-классы и семинары для молодежи и студентов приезжали ведущие спортивные комментаторы ассоциации. После чего те, кого заинтересовала профессия, могли принять участие в онлайн-курсе мастерства спортивного комментатора. На заключительном этапе участники должны были прислать творческие работы, которые оценивало жюри во главе с Орловым. Авторами пяти лучших работ и победителями в этой категории стали уфимец Илья Боровский, Лиза Бортнева из Воронежа, петербуржец Евгений Семенкин, Елена Бакланова из Благовещенска Амурской области и Вадим Ястребов из Кстово.

Особо стоит отметить, что две номинации премии в нынешнем году были названы в честь ушедших от нас известных комментаторов. Приз «Женский голос спорта» отныне будет носить имя Анны Дмитриевой, и вручать его вышел сын знаменитой спортсменки и комментатора телепродюсер Дмитрий Чуковский. Кстати, как заметил Орлов, в этой категории премии с момента основания количество заявок выросло в разы. А победительницей по итогам 2024 года стала Дарья Исаева с Okko, опередившая в голосовании Яну Батыршину и Ольгу Богословскую. Еще одна номинация учреждена только в этом году — «Медиалидер российского футбола» имени Василия Уткина: он был не только коллегой и учителем для целого поколения отечественных телекомментаторов, но и президентом собственного медиафутбольного клуба. Василий скоропостижно ушел из жизни этой весной, а его память на церемонии коллеги почтили особо. Первым обладателем новой премии стало московское «Динамо» — у которого действительно мало конкурентов в части медиадостижений, творческого креатива, маркетинговых успехов и качества работы со СМИ и болельщиками. Заслуженную награду вручили генеральному директору клуба Павлу Пивоварову. Так что для «Динамо» неделя получилась сверхудачной. Премия «Голос спорта», премия «Джентльмен года» Константину Тюкавину и крупная победа в заключительном матче первой части сезона в РПЛ с прицелом на борьбу за чемпионство.

Лауреаты премии «Голос спорта» — 2024

Премия «Народный голос спорта»

Владимир Стогниенко (Okko)

Премия Василия Уткина «Медиалидер российского футбола»

«Динамо» (Москва)

Премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»

Роман Скворцов («Матч ТВ»)

Премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ»

Дмитрий Губерниев («Матч ТВ»)

Премия Евгения Майорова «Лучший репортаж»

Андрей Левый/Никита Моргунов («Старт»)

Премия Анны Дмитриевой «Женский голос спорта»

Дарья Исаева (Okko)

Премия Александра Иваницкого «Голос спорта — страна»

Александр Халин («НТР-24», Нижнекамск)

Премия Юрия Розанова «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу-2024»

Роман Трушечкин («Матч ТВ»)

Премия РАСК «Чемпион» за значительный вклад в развитие российского спорта

Илья Казаков

Специальный приз РАСК «Лучший фильм года»

«Федя. Народный футболист»

Специальный приз «Голос профессии»

Олег Жолобов

Специальная премия РАСК за заслуги в области спортивной журналистики

Геннадий Орлов и Сергей Микулик

Победители проекта «Голос спорта — СИБУР»

Илья Боровский (Уфа)

Лиза Бортнева (Воронеж)

Евгений Семенкин (Санкт-Петербург)

Елена Бакланова (Благовещенск)

Вадим Ястребов (Кстово)