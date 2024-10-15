«Геополитические вызовы диктуют необходимость централизации». Что означает отставка главы ОКР?

За два дня до начала форума «Россия — спортивная держава» Станислав Поздняков объявил об уходе со своего поста.

Крупнейший спортивный форум страны, стартующий 17 октября в Уфе, получил новую тему для обсуждений. Накануне этого события, которое по традиции совмещено с заседанием Совета при Президенте РФ по развитию спорта, о предстоящей отставке объявил Станислав Поздняков, на протяжении пяти с половиной лет возглавлявший Олимпийский комитет России. Официальной причиной названы «экономические предпосылки» и «необходимость оптимизации, вызванной новыми геополитическими вызовами для России». Заявление Позднякова будет рассмотрено на заседании исполкома ОКР 7 ноября, а выборы его преемника, скорее всего, состоятся в декабре.

Антикризисный менеджер

Работа четырехкратного олимпийского чемпиона на ключевой для нашего спорта должности была омрачена многочисленными внешними сложностями. Способности антикризисного менеджера Позднякову пришлось демонстрировать уже во время зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане, когда он возглавлял нашу делегацию в условиях антидопинговых разборок, лишения флага и конфликта с МОК. В мае 2018-го легендарному фехтовальщику был доверен пост руководителя ОКР, который к тому времени покинул Александр Жуков, а через полтора года грянула пандемия, практически отменившая большой спорт на несколько месяцев и обернувшаяся переносом Олимпиады.

В декабре 2020 года из-за конфликта с ВАДА все наши сборные на два года были лишены флага и выступали на Олимпиадах в Токио и Пекине под эгидой ОКР. В феврале 2022-го российские спортсмены практически во всех олимпийских видах по политическим причинам незаконно были лишены возможности выступать на международной арене. А осенью 2023-го ОКР получил дисквалификацию из-за признания спортивных организаций новых регионов России. В итоге на Игры в Париж сумели поехать всего 15 нейтральных россиян. При этом Поздняков добился серьезных выплат для наших спортсменов, которые не смогли участвовать в Олимпиаде из-за западных санкций.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Есть мнение, что нынешняя отставка главы ОКР связана с его жесткими высказываниями в адрес МОК и лично Томаса Баха, а также с критикой российских спортсменов, которые были готовы выступать в Париже без флага. Теннисистов, выражавших эту точку зрения, Поздняков резко назвал в соцсетях «командой иноагентов», чем вызвал бурную дискуссию и даже скандал в нашем спортивном сообществе. После этого руководитель ОКР существенно снизил активность в медийном поле. Впрочем, по данным «СЭ», этот момент не стал ключевым в нынешних кадровых перестановках.

«С уважением отношусь к решению Станислава Позднякова. За время работы в ОКР, в очень сложное время, он очень многое сделал для нашего спорта, — отметил в интервью «СЭ» почетный глава ОКР Александр Жуков. — Хочу ему пожелать успехов. А наш спорт действительно нуждается в консолидации усилий всех федераций, общественных организаций и государства. Нам нужно стараться создавать новые форматы соревнования, новые форматы международных организаций, которые подходили бы не дискриминационно к нашим атлетам. Нужно усилить поддержку со стороны государства, как для развития массового спорта, так и для развития спорта высших достижений. Проводить как можно больше соревнований для наших спортсменов, которые не имеют возможности сейчас выступать на международной арене».

Бессмысленные жертвы

Нормализация отношений с МОК наверняка входит в стратегические планы нашего спортивного руководства. Однако в этом направлении до выборов нового главы Международного комитета (они пройдут весной 2025 года) слишком много неизвестных. Поэтому для отечественного спорта намного актуальнее сейчас внутренняя повестка, в частности — оптимизация финансовых потоков, которые направляются в эту сферу государством. Новый министр спорта РФ Михаил Дегтярев начал решать эту задачу через укрупнение национальных федераций и усиление роли госорганов во всех управленческих процессах.

И в этой связи логична концентрация спортивной власти — если не в одних руках, то хотя бы в рамках одной команды менеджеров. Именно так можно трактовать фразу «геополитические вызовы диктуют необходимость централизации». А это значит, что во главе ОКР теперь надо ждать либо самого Михаила Дегтярева, либо номинальную фигуру, которая будет уважаема в спортивной и политической элите, но не претендовать на рычаги управления. Олимпийский комитет и так в последнее время позиционировался как «министерство внешних спортивных связей», а в нынешних условиях роль этой организации и вовсе может быть сведена к минимуму.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Правда, есть важный нюанс — МОК категорически не одобряет вмешательство государства в дела спортивных структур и плохо относится к совмещению должностей министра спорта и руководителя НОК. Однако, во-первых, не бывает правил без исключений — в некоторых странах такое совместительство может спокойно длиться несколько лет, и МОК закрывает на это глаза. А во-вторых, чтобы учить нас жизни, Международный комитет должен для начала восстановить Россию — а это, судя по всему, дело не слишком близкого будущего. И пока нет никакого смысла приносить Лозанне глупые жертвы.

Что касается Станислава Позднякова, то он в последние пять лет, как и во время своей спортивной карьеры, старался быть командным игроком, принося в жертву общим интересам в том числе и личные моменты. Однако новый этап развития нашего спорта, видимо, требует значительных кадровых перестановок. А Поздняков с его карьерным бэкграундом (в прошлом он также был вице-президентом национальной федерации и возглавлял европейскую конфедерацию фехтования), безусловно, не потеряется и еще получит возможность влиять на спортивную жизнь страны в каком-нибудь ином качестве.