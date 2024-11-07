Нового главу ОКР выберут 13 декабря. Впервые со времен СССР им станет министр спорта

Назначена дата олимпийского собрания, на котором должны утвердить кандидатуру Михаила Дегтярева.

Новый президент Олимпийского комитета России официально будет утвержден 13 декабря этого года на олимпийском собрании — такое решение было принято по итогам заседания исполкома ОКР. «В соответствии с уставом организации была принята к сведению информация о досрочном прекращении полномочий с 13 ноября президента ОКР Станислава Позднякова, который ранее сделал подобное заявление. Также слагают полномочия генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин (с 13 ноября) и генеральный директор Владимир Сенглеев (с 21 ноября)», — говорится в релизе организации.

Также в ОКР назвали людей, которые будут управлять делами в переходный период. Так, исполнять функции председателя на олимпийском собрании должен вице-президент и член исполкома ОКР Василий Титов. А и. о. генерального директора с 22 ноября станет заместитель гендиректора по административно-хозяйственной деятельности ОКР Игорь Степанов.

На олимпийском собрании, которое пройдет 13 декабря, состоятся выборы президента ОКР, генерального директора, генерального секретаря, первого вице-президента и вице-президентов, членов исполкома и контрольно-ревизионной комиссии. Для координации деятельности структурных подразделений ОКР создана комиссия по подготовке к проведению выборов на олимпийском собрании и утвержден ее состав.

Фото Global Look Press

Министр спорта, видимо, будет единственным кандидатом

Кадровые перемены в Олимпийском комитете стартовали в середине октября, когда действующий президент организации Станислав Поздняков заявил о своей скорой отставке. Официальными причинами такого решения назывались «экономические предпосылки» и «необходимость оптимизации, связанная с геополитическими вызовами».

Уже через несколько дней член МОК, глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил на пост главы ОКР министра спорта России Михаила Дегтярева. «Мне кажется, сейчас наступил новый этап в развитии спорта и, наверное, наступило время консолидировать усилия и в руководстве спортивной деятельностью, — отметил опытный функционер. — Назрел вопрос о необходимости рассмотрения возможности, чтобы наш министр спорта Михаил Владимирович Дегтярев выдвинул свою кандидатуру на пост президента национального Олимпийского комитета. Это даст возможность для развития, оптимизации в решении всех задач. Их очень много, и, наверное, спортивная власть в одних руках поможет эффективнее работать и созидать на благо нашей Родины».

Эту идею тут же одобрил Президент страны Владимир Путин. «Если министр спорта возглавит и национальный Олимпийский комитет, у него будет больше возможностей и полномочий регулировать работу в регионах и более плотно работать с федерациями. При этом НОК должен, без всякого сомнения, сохранить автономность и независимость и иметь возможность противодействовать любым теоретически возможным давлениям со стороны», — заявил Владимир Путин на заседании Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта 17 октября.

Сам Дегтярев тоже согласен: «Я могу занять должность, если на выборах окажет доверие олимпийская семья и с разрешения президента».

Так что вопрос с будущим главой Олимпийского комитета кажется решенным. Навряд ли кто-то в нашем спорте при таком раскладе решится составить конкуренцию министру спорта.

Фото Global Look Press

А так можно?

Международный олимпийский комитет не запрещает совмещение постов министра и главы НОК (хотя и не любит вмешательства государства в эту сферу), в Уставе ОКР ограничений также нет. Формально ничто не мешает министру спорта возглавить олимпийское движение в стране.

Однако назвать это сильно распространенной практикой сложно. В современной истории России представители власти возглавляли ОКР дважды — Александр Жуков (2010-2018) первые полтора года своей работы в комитете был заместителем председателя правительства, после чего перешел на работу в Государственную думу. А возглавлявший ОКР до него Леонид Тягачев и вовсе несколько лет совмещал эту деятельность с работой в сенате.

Непосредственно министр спорта последний раз возглавлял Олимпийский комитет еще в СССР — последним, кто совмещал сразу две эти должности, стал Марат Грамов. Примечательно, что работу в НОК (1983-1989) он начал раньше, чем в Государственном комитете СССР по физкультуре и спорту (1986-1989). Последний, кто пришел на работу из министерства, — Сергей Павлов. Он возглавлял комитет с 1968 по 1983 год, а в НОК работал с 1977 по 1983 год.

Как бы то ни было, нынешние перемены надо оформить официально. Главу ОКР нельзя назначить — это общественная организация, и, согласно уставу, она должна избрать своего руководителя большинством голосов на олимпийском собрании, которое состоится 13 декабря.