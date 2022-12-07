Исполком ОКР утвердил Стратегию развития организации до 2028 года

Впереди — Олимпийское собрание.

Совсем скоро, меньше чем через две недели, в столице России состоится традиционное Олимпийское собрание — главное ежегодное протокольное мероприятие Олимпийского комитета России. Его члены соберутся, чтобы подвести итоги минувшего олимпийского цикла длиной в четыре года.

Впрочем, не только для этого — нынешнее собрание будет еще и выборным. А значит, предстоят перемены в руководящих органах ОКР. И декабрьское заседание исполкома организации, начавшееся с минуты молчания в память о недавно ушедшем от нас прославленном фигуристе Александре Горшкове, стало последним в текущем составе.

Стабильность и выборы

Прием заявок от желающих занять места в исполкоме на новый олимпийский цикл еще продолжается. Но, как подчеркнул в среду президент ОКР Станислав Поздняков, уже понятно, что предстоит определенная кадровая ротация. В то же время четырехкратный олимпийский чемпион поблагодарил всех нынешних членов исполкома за плодотворный труд, отметив, что в нынешнем году собираться им пришлось как никогда часто.

— Мы с коллегами подвели итоги работы, которая на этот раз продолжалась не четыре года, как обычно, а четыре с половиной, — сказал Поздняков журналистам. — Особенно сложным был последний год, мы столкнулись с большим числом вызовов. Это потребовало больших усилий со стороны всех без исключения членов нашей большой олимпийской семьи. И я рад отметить, что мы ни при каких обстоятельствах не допустили раскола олимпийского движения в стране, остались едиными — не только спортсмены, но и ОКР, Минспорт РФ, национальные федерации. С этим багажом, помноженным на финансовую стабильность, мы вступаем в новое четырехлетие.

Как особо отметил глава ОКР, экономических проблем у организации действительно нет. Все партнеры и спонсоры российского олимпийского движения подтвердили готовность продолжать сотрудничество. Это позволяет воплощать в жизнь все ключевые программы и проекты. По словам Позднякова, ОКР готов оказывать содействие своим организациям-членам в решении вопросов, связанных с развитием видов спорта на территории нашей страны, спортом высших достижений и массовым спортом.

А вот срок выдвижения кандидатов на пост главы Олимпийского комитета России истек накануне, 5 декабря. После наступления этой даты стало понятно, что сбылись прогнозы тех, кто предсказывал безальтернативные выборы. Действительно, конкурентов у Позднякова не обнаружилось, и на Олимпийском собрании он должен быть переизбран. Как стало известно, кандидатуру действующего президента ОКР выдвинули 116 членов олимпийского комитета из 186, в том числе 35 общероссийских спортивных федераций. На самом деле это более чем внушительная цифра. Олимпийское сообщество выразило Позднякову полную и безоговорочную поддержку.

— Благодарен большому количеству своих коллег, соратников, членов Олимпийского комитета, которые выдвинули меня на новый срок, — подчеркнул Поздняков. — Значит, они доверяют мне как лидеру национального олимпийского движения. Считаю, что большую роль сыграла консолидация нашего спортивного сообщества, я вижу желание всех членов российского олимпийского движения сплотиться вокруг фигуры главы ОКР. В этом и заключается моя миссия на ближайшие годы.

Исполком ОКР. Наталья Пахаленко/ОКР

Стратегия и саммит

По словам действующего руководителя ОКР, его программа действий отражена прежде всего в Стратегии развития организации на срок до 2028 года. Этот документ во вторник окончательно утвердил исполком. Напомним, что проект стратегии впервые был представлен в сентябре, после этого публично обсуждался на традиционном форуме «Россия — спортивная держава» и Форуме олимпийских советов.

— Это большое событие, ведь на этом документе будут базироваться все будущие программы действий уже следующего руководящего состава ОКР, — отметил Поздняков. — Над стратегией мы работали на протяжении всего текущего года, аппарат ОКР попытался отразить все главные направления развития олимпийского движения на четыре предстоящих года.

В документе заложены несколько сценариев развития международной обстановки. Основной из них предполагает наше участие в Играх-2024 в Париже. Но если события будут развиваться неблагоприятным образом, ОКР планирует готовить новое поколение российских спортсменов в олимпийских видах спорта с прицелом на Олимпиаду-2028.

— У нас есть время и все возможности: человеческие, методические, педагогические, финансовые, чтобы в Лос-Анджелесе занять место в тройке, — считает глава ОКР. — Понятно, что базовый сценарий уже начинает претерпевать изменения, ведь в ряде видов спорта уже начался отбор на турнир в Париже. Сейчас наша дипломатическая работа сосредоточена на этом направлении, чтобы наши спортсмены могли принять участие в квалификации. Также хотелось бы обратить внимание, что в стратегии-2028 большой раздел посвящен подготовке различных специалистов спортивной и околоспортивной направленности, а также очень актуальной теме антидопинга. Таким образом, на выходе мы получили сбалансированный документ, в разработке которого могли принять участие все члены ОКР.

Помимо этого, исполком также одобрил Концепцию программы содействия развитию Олимпийских видов спорта, подготовке российских спортсменов и обеспечению участия Играх 2024 года в Париже и 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо на период до 2026 года.

Стоит напомнить, что 17 декабря истекает срок санкций, наложенных на наш спорт решением Спортивного арбитражного суда два года назад. Тогда российских спортсменов ограничили в использовании государственной символики, а стране запретили претендовать на проведение международных турниров. Как подчеркивает Поздняков, по мнению нашей стороны, все предписания CAS исполнены и предпосылок для продления санкций не существует. Таким образом, после 17 декабря в силе останутся только февральские рекомендации МОК.

Когда же мы сможем рассчитывать на возвращение российских спортсменов на международную арену, возможно, станет яснее после ежегодного саммита МОК, который пройдет под председательством Томаса Баха 9 декабря. Приглашение к участию получил и Поздняков.

— Олимпийский саммит — одно из главных спортивных мероприятий года по линии МОК, — отметил четырехкратный олимпийский чемпион. — В нем принимают участие все вице-президенты организации, главы различных федераций по летним и зимним видам спорта, ведущие национальные олимпийские комитеты. По сути, это площадка для выработки консолидированных решений и подходов спортивного сообщества по различным вопросам. Ограничений по темам здесь нет, но поскольку мероприятие проходит в закрытом режиме, больше ничего прокомментировать сейчас не могу. По договоренности всех участников, детали будут отражены в совместном заявлении после окончания обсуждений.