Россия и Китай выступили против политизации спорта. Но с этим согласны далеко не все

На фоне совместного заявления двух мировых держав о недопустимости дискриминации МОК сталкивается с диверсиями и саботажем.

Проблемы дискриминации российских и белорусских спортсменов на международной арене нашли отражение в совместном заявлении России и Китая по итогам визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. «Стороны выступают против политизации международного гуманитарного сотрудничества, дискриминации представителей сфер культуры, образования, науки, спорта по какому бы то ни было признаку, включая гражданство, язык, религию, политические и иные убеждения, национальное или социальное происхождение», — говорится в документе, который опубликован в «Российской газете».

Нет никаких сомнений, что это реакция на нынешние дискуссии в олимпийском движении в связи с планами Международного олимпийского комитета ослабить санкции в отношении спортсменов из России и Белоруссии. Характерно, что почти одновременно с выступлениями руководства РФ и КНР Олимпийский комитет Украины разослал письмо в НОКи других стран, в котором требует продления дискриминационных ограничений и в случае их снятия фактически угрожает членам исполкома МОК серьезными последствиями. Одновременно ожидается демарш украинских сторонников во время выступления Томаса Баха на Рурском политическом форуме в немецком Эссене.

Томас Бах. Фото Reuters Фото Reuters

Раскол спорта и саботаж

«Стороны приветствуют соответствующие инициативы и решения Международного олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии, совместно отстаивают олимпийские ценности, готовы создавать площадки с благоприятными условиями для проведения соревнований с участием отвечающих требованиям спортсменов из всех стран, — подчеркивается в российско-китайском заявлении. — Стороны выступают против политизации спорта, надеются на задействование уникальной роли физической культуры и спорта для продвижения солидарности и мира».

Было бы здорово, если бы Китай для реализации этих идей использовал свое влияние не только в азиатском, но и в мировом спорте. Поскольку сейчас, похоже в олимпийском движении наступает момент истины. Глава МОК Томас Бах пытается уменьшить влияние политики на спорт и ослабить санкции, дискриминирующие российских и белорусских атлетов. Но при этом сталкивается с полным нежеланием западного блока подчиняться воле большинства, придерживаться спортивной иерархии, а также соблюдать законы и традиции олимпизма.

Показательной является ситуация в боксе и фехтовании, где политические санкции уже сняты. Боксерские чемпионаты мира бойкотируют более десяти стран. Недовольные допуском россиян они готовят альтернативный турнир. Намерение отменить соревнования фехтовальщиков разного уровня высказали Германия, Польша, Швеция и Финляндия — только бы не пускать на них россиян. А сборная Украины по фехтованию объявила о бойкоте всех стартов с участием российских коллег. То есть налицо действия по расколу спорта и саботаж решений международной федерации. В прежние времена подобные фокусы неизбежно привели бы к дисквалификации всех раскольников. Однако МОК пока только утирается и вяло отбивается от критики.

Личная ответственность

Как сообщает Inside the Games, сегодня Томасу Баху предстоит непростой день на Рурском политическом форуме в Эссене (Германия). Там глава МОК собирается выступить с речью, в которой в том числе коснется темы взаимодействия политики спорта. «Теплый прием» Баху обещают устроить местные проукраинские активисты, которые оперируют традиционными аргументами о связях российского спорта с государством и о том, что спортивные победы якобы являются для властей нашей страны «мощным средством политической пропаганды». Если организаторы форума не предпримут мер, скандал гарантирован.

Между тем Олимпийский комитет Украины даже отыскал некое странное юридическое обоснование для продления санкций, несмотря на то, что комиссары ООН четко охарактеризовали их как дискриминацию по национальному признаку. В письме, направленном во все национальные олимпийские комитеты, утверждается, что право организаторов на «беспрепятственное и безопасное проведение соревнования имеет высший приоритет над правом российских и белорусских спортсменов принимать участие в таких стартах». При этом не совсем понятно, в чем конкретно таится опасность появления наших атлетов на стадионах других стран. Впрочем, очевидно, что любые споры на эту тему давно бесполезны.

Томас Бах. Фото Global Look Press

Гораздо интереснее содержащиеся в письме прямые угрозы в адрес членов исполкома МОК. «В случае принятия решения о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям все члены исполкома должны осознавать личную ответственность за последствия своих поступков, включая ответственность за безопасность всех спортсменов и болельщиков, а также ответственность за восстановление мира во всем мире», — говорится в письме НОК Украины, которое можно квалифицировать не иначе как давление и шантаж в отношении руководства крупнейшей спортивной организации мира.

Здесь необходимо также пояснить, что глава Олимпийского комитета Украины Владимир Гутцайт одновременно занимает пост министра молодежи и спорта, что само по себе может быть поводом для санкций в отношении украинцев за вмешательство государства в дела спортивной организации. Разумеется, в ситуации такого совмещения постов жесткая позиция НОК, а также национальной федерации фехтования (ее также возглавляет Гутцайт) легко объяснима. Как очевидно и то, что далеко не все на Украине ее разделают. В частности, местные теннисисты на днях настойчиво просили не запрещать им играть с россиянами и белорусами, поскольку это почти наверняка сделает их изгоями в мужском и женском профессиональных турах.