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Олимпиада

Сегодня, 16:25

Российских членов МОК могут исключить? Слухи или реальная опасность?

Отдел спорта «СЭ»
Фото Global Look Press
Фото Getty Images
Елена Исинбаева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Раньше из Международного олимпийского комитета изгоняли только за коррупцию, могут ли наказать за политику?

Информация, что Международный олимпийский комитет намеревается лишить статуса членов МОК российских спортивных функционеров Елену Исинбаеву, Шамиля Тарпищева, Виталия Смирнова и Александра Попова, появившаяся в российских телеграм-каналах, выглядит странной и не слишком правдоподобной. Поскольку подобное решение будет противоречить Олимпийской хартии и сделанным год назад заявлениям МОК. Хотя, конечно, в наше время ничего гарантировать нельзя.

Елена Исинбаева.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Отповедь от МОК год назад

О возможном развитии событий сообщил телеграм-канал «АРЕНА@незыгарь»: «Комиссия МОК по этике активно прорабатывает данный вопрос, и в ближайшее время будет подготовлен соответствующий документ. Россиян в МОК больше не будет!» Звучит довольно безапелляционно, хотя призывы убрать россиян из МОК действительно появляются на Западе уже больше года. Но до сего времени эти словесные атаки удавалось успешно отбивать, опираясь на фундаментальные принципы олимпийского движения.

Еще год назад министр обороны Швейцарии Виола Амерд направила главе МОК Томасу Баху письмо, в котором призвала организацию исключить российских и белорусских представителей из международных спортивных федераций и МОК. В Международном олимпийском комитете это делать категорически отказались. Тогда издание Tages-Anzeiger приводило следующую аргументацию со стороны Томаса Баха: «Согласно Олимпийской хартии, члены избираются в индивидуальном порядке и не являются представителями своей страны в организации».

Мало того, «после избрания членами МОК эти люди потом направляются как послы МОК в спортивные организации своих стран». В общем, они в первую очередь члены МОК, а только потом россияне — вот такая последовательность.

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Постепенно разговоры на эту тему утихли, однако теперь на фоне дискуссии о возвращении россиян в международный спорт внезапно возникли снова. Притом что действующими членами МОК на данный момент из россиян являются только двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. И оба в обозримом будущем и без всяких исключений и отстранений могут лишиться своего статуса. В частности, Исинбаева стала членом МОК в 2016 году в Рио-де-Жанейро, срок ее полномочий по регламенту завершится в 2024 году. Если, конечно, не переизберут на новый восьмилетний срок.

Фото Getty Images

Полномочия скоро истекают

Что касается Тарпищева, то ветеран олимпийского движения недавно справил 75-летний юбилей. По существующим правилам МОК он может продолжать свои обязанности до достижения 80-летнего возраста, после чего станет почетным членом МОК без права голоса. Именно это произошло в свое время с легендарным советским и российским функционером Виталием Смирновым, который сейчас в свои 88 лет является почетным членом МОК. Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов не был переизбран в 2016-м, после чего также сменил актуальный статус члена МОК на почетный. И, по идее, исключить «почетных моковцев» просто невозможно, поскольку бессмысленно и беспрецедентно.

К тому же если в МОК пойдут по пути исключения российских функционеров, то опровергнут собственную аргументацию годичной давности, расписавшись в следовании политической конъюнктуре. А ведь МОК и Томас Бах лично в последнее время как раз пытаются находиться «над схваткой». Как получается — уже другой вопрос, но все же.

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Впрочем, действующих членов МОК уже исключали из организации, случаи были, но такие репрессивные меры объяснялись не национальностью и не политикой, а серьезными личными прегрешениями. А именно коррупцией. В результате коррупционного скандала вокруг выборов столицы зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в отставку ушло десять членов МОК, еще против десятерых были применены различные санкции.

Из свежих скандалов вспомним дело Патрика Хики — ирландский функционер обвинялся в махинациях с билетами на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Хики все отрицал, но временно сложил с себя обязанности члена исполкома МОК, а в декабре 2022-го и вовсе покинул МОК с формулировкой «по состоянию здоровья».

Олимпиада
Александр Попов (плавание)
Виталий Смирнов
Елена Исинбаева
Томас Бах
Шамиль Тарпищев
МОК
ОКР
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