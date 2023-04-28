«Против двойных стандартов и эскалации вседозволенности». Российские спортсмены написали письмо в МОК

Комиссия спортсменов ОКР назвала критерии допуска к соревнованиям «унизительной сортировкой на дискриминационных условиях».

Россия сделала первый ход в противостоянии с МОК по вопросу условий допуска к международным соревнованиям. Ранее глава национального олимпийского комитета Станислав Поздняков обещал единую позицию в отношении незаконных требований к нашим атлетам. Заявление комиссии спортсменов ОКР — первый шаг в этом направлении. Документ получился жестким — в нем ведомство Томаса Баха обвиняется в нарушении принципа равноправия, дискриминации по национальному признаку и применении двойных стандартов. При этом четкого ответа — будут ли российские сборные выступать на предлагаемых условиях — пока не дано.

Чрезмерные, необоснованные и дискриминационные требования

Пока МОК отбивается от обвинений западных СМИ в поддержке России и разбирается с возможными бойкотами, в нашем спорте растет возмущение условиями, которыми обставлено частичное снятие санкций. Напомню, что в конце марта исполком международного комитета рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов к большим стартам в нейтральном статусе, но далеко не всех. Железный занавес по-прежнему закрыт для представителей командных видов спорта, а также военных и сотрудников спецслужб. Кроме того, разрабатывается некая декларация о политическом нейтралитете, которую необходимо подписать для продолжения карьеры.

— Мы расцениваем выдвинутые критерии допуска к соревнованиям как чрезмерные, необоснованные и дискриминационные: по национальности и паспорту, по дисциплине и виду спорта, а также по принадлежности к той или иной структуре, десятилетиями развивающей спорт во многих постсоветских государствах, — говорится в заявлении комиссии ОКР. — Лишение спортсменов национальной самоидентификации, возможности выступать в командных и групповых дисциплинах, равно как и санкции за наличие договора со спортивным обществом, дающего по законам своей страны трудовые гарантии, — это грубые нарушения принципа равноправия, который является основополагающим не только в олимпизме, но и в гуманитарном, общечеловеческом смысле, в международном праве.

Ранее позицию МОК жестко критиковал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «К сожалению, международные спортивные федерации больше не придерживаются принципа «вне политики». МОК выдвигает унизительный ультиматум нашим спортсменам: если хотите участвовать в Олимпиаде, вам нужно, по сути, предать Родину, осудить ее, и тогда мы вас пустим, но под нейтральным флагом и без гимна. Разве нам нужна такая Олимпиада? Мы такую Олимпиаду не хотим», — заявил бывший глава оргкомитета «Сочи-2014».

Российские спортсмены на Олимпиаде-2022 в Пекине. Фото Getty Images

Заведомо неприемлемые условия для возвращения

После официального изменения позиции МОК по допуску россиян миновал целый месяц. Однако на уровне федераций возвращение идет со скрипом. О своем намерении ослабить санкции объявили в фехтовании, борьбе, настольном теннисе, тхэквондо, скейтбординге, современном пятиборье и спортивной стрельбе. Россию в принципе не отстраняли в теннисе, велоспорте, дзюдо, самбо, шахматах и автогонках. В остальных видах спорта вопрос либо отложен на потом, либо отстранение подтверждено, несмотря на новые рекомендации ведомства Томаса Баха.

— Большинство наших спортсменов задают один и тот же вопрос: «Мы соблюдаем принципы Олимпийской хартии, которая предусматривает единые права для всех участников олимпийского движения. Тогда на каком основании принимаются выборочные решения, согласно которым спортсменов, имеющих российские и белорусские паспорта, сначала отстраняют от соревнований больше чем на год, а затем выставляют им заведомо неприемлемые условия для возвращения на международные старты? Или все это имеет какую-то определенную цель? — говорится в заявлении комиссии спортсменов ОКР.

Президент Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) Франческо Риччи Битти тем временем сообщил в интервью L'Equipe, что для участия в международных соревнованиях российские и белорусские спортсмены должны будут заполнять специальную декларацию. В данный момент она еще разрабатывается, но в ней, скорее всего, не будет самых спорных пунктов. «Никто не будет просить их сказать, что они против военных действий, потому что в России это уголовно наказуемое деяние», — отметил Риччи Битти. При этом имеется пример декларации по допуску к теннисному Уимблдону, в котором нашим игрокам запрещается принимать финансовую помощь от российских государственных структур и спонсоров из России.

Флаг ОКР на открытии Олимпиады-2022 в Пекине. Фото Getty Images

Антироссийские шаги отдельных стейкхолдеров

— Спортсмены становятся заложниками политических игр, которые ведут международное спортивное сообщество к расколу и одновременно вносят разлад в олимпийскую семью, диктуя, кому и по каким параметрам разрешено участвовать в соревнованиях, а кому запрещено, — отмечает комиссия ОКР. — Российские спортсмены всегда и во всем опирались на Олимпийскую хартию, на ценности олимпизма и единство олимпийской семьи. Сегодня наc вынуждают жить и работать по новым правилам, пройти унизительную сортировку на дискриминационных условиях. Этому активно способствуют отдельные государства и спикеры, которые открыто шантажируют МОК своими радикальными заявлениями и действиями.

В России подобную ситуацию характеризуют как «двойные стандарты, которые предопределяют дальнейшую эскалацию вседозволенности, напряженности и взаимных претензий». В частности, речь, видимо, идет о министре спорта Польши Камиле Бортничуке, который накануне сообщил о формировании «коалиции из 36 стран», которые выступают против допуска спортсменов из Беларуси и России на международные соревнования, в том числе на Олимпиаду-2024. «15 мая пройдет Совет ЕС по спорту, где мы также планируем принять декларацию, которая будет четко выступать против возвращения россиян и белорусов», — заявил Бортничук, отметив, что Польша подала в МОК протест против допуска представителей России и Белоруссии к отборочным соревнованиям к ОИ-2024. Украина также через суд добивается отмены решения о возвращении россиян в фехтовании.

— Мы требуем дать объективную оценку очевидным антироссийским шагам отдельных стейкхолдеров и отказаться от дискриминационной практики под руководством МОК, — подчеркивают авторы обращения комиссии ОКР. — Мы убеждены, что допуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях должен быть реализован только на основе равноправия со всеми остальными участниками олимпийского движения, без дополнительных условий, предписаний, ограничений и критериев, разрушающих олимпийское движение и обесценивающих букву и дух Олимпийской хартии.