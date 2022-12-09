Скоро Россия может вернуться в мировой спорт. Санкциям пришел конец?

Международный олимпийский саммит поддержал идею Олимпийского совета Азии о включении в соревнования российских и белорусских спортсменов, которые «соблюдают Олимпийскую хартию и санкции».

Международный олимпийский саммит, в котором участвовали представители большинства федераций по видам спорта, принял очень важное решение, способное начать процесс возвращения наших спортсменов на мировую арену после десяти месяцев простоя. На саммите единогласно поддержана инициатива Олимпийского совета Азии по включению российских и белорусских спортсменов в соревнования, где не актуальны «защитные меры». Речь в первую очередь об атлетах, которые «полностью соблюдают Олимпийскую хартию и санкции». Что это все значит?

Победа спортивной дипломатии и здравого смысла

В первую очередь — что «лед тронулся». Собственно, до самого возвращения далеко, но впереди замаячил луч надежды, который, в частности, может привести представителей нашей страны на Олимпиаду-2024. Заявление саммита о поддержке антироссийских санкций и поддержка азиатского выступления объясняется достаточно просто, если вспомнить недавнее выступление президента МОК Томаса Баха. Тот объяснял, что «санкции» в его понимании — это запрет на гимн, флаг и проведение крупных соревнований (их сейчас ослаблять никто не собирается). А «защитные меры» — это отстранение наших спортсменов ради сохранения целостности спорта (профилактики бойкотов и недопуска на соревнования по визовым причинам).

Томас Бах. Фото Global Look Press

Олимпийский совет Азии считает, что под его юрисдикцией подобного безобразия нет, и готов принять россиян с белорусами в нейтральном статусе на свои старты. Правда, с большой оговоркой: окончательное решение остается за каждой международной федерацией в отдельности — с учетом возможных рисков. Надо полагать, что в разных видах спорта они будут оцениваться по-разному — и дело тут не только в реальной политической обстановке, а в отношении к нашей стране руководства разных организаций. В ближайшее время по этому поводу начнутся консультации, и, надо полагать, к началу 2023 года может появиться конкретика.

Главный повод торопиться сейчас — это олимпийская квалификация на Игры-2024, которая во многих видах спорта идет уже полным ходом. Если в результате решения мы сможем бороться за олимпийские квоты (пусть и в нейтральным статусе), это станет огромным достижением. Поскольку опасность пропуска Парижа-2024 из-за неучастия в квалификационных турнирах дамокловым мечом нависала практически над всем нашим спортом. Ведь очевидно: в случае нашего возвращения на международную арену никто пересматривать результаты отбора не будет — еще немного, и мы сможем претендовать только на wild card и на невостребованные квоты.

— Хочу в первую очередь подчеркнуть исключительную, на мой взгляд, важность декларации саммита для российских и белорусских спортсменов, — отметил глава ОКР Станислав Поздняков. — Участники сегодняшнего саммита МОК были едины в том, что оснований для дальнейшего отстранения атлетов нет. Это значит, что уже в ближайшее время наши спортсмены смогут вернуться на международную арену, выступать в квалификационных олимпийских соревнованиях. Да, безусловно, для этого необходимо, как минимум чтобы МОК отменил пока действующие рекомендации, но общее содержание и направленность дискуссии свидетельствуют, на мой взгляд, о победе спортивной дипломатии и здравого смысла.

Считаю, что важную роль сыграли в этом усилия российского МИД и многих наших коллег, которые не разменивались на бесполезную, а иногда и вредную пустую болтовню, а вели целенаправленную, конструктивную работу. В итоге то, во что еще недавно мало кто верил, может вскоре стать реальностью. Международное олимпийское сообщество сегодня выступило с консолидированной позицией, и она отвечает основным гуманитарным, спортивным и нравственным критериям.

Олимпийские кольца. Фото Global Look Press

Незнакомая ситуация с квотами

Многие восприняли заявление олимпийского саммита как наш скорый переход из Европы в Азию. Теоретически и такой вариант в отдельных видах спорта не исключен. Ведь, как известно, большая часть России располагается в Азии. Однако еще со времен СССР все наши спортивные федерации входили в европейские структуры. Считалось, что уровень спорта в Старом Свете намного выше, и объединяться с азиатами никому в голову не приходило. Причем мы не одни такие. К Европейскому региону почти во всех видах спорта относят себя Турция и закавказские страны. Сборная Казахстана по футболу по спортивным причинам также перешла из Азии в Европу, а сборная Австралии — из Океании в Азию. В общем, географические границы в спорте условны, и при нынешних логистических возможностях докапываться до того, что, к примеру, Белоруссия вообще ни разу не Азия, не имеет никакого смысла.

Инициаторами санкций против спортсменов из России стали в основном представители европейских стран — Великобритании, Польши, государств Скандинавии и Прибалтики. Некоторые из них вводили дополнительные ограничения, не предусмотренные международными структурами, а в редких случаях допуска россиян на старты или на заседания вместе с украинцами устраивали их бойкоты. В Азии (где русофобских настроений меньше) все может оказаться проще. Однако это не универсальный инструмент. В ряде дисциплин смена региона не имеет никакого смысла, а кое-где еще сильнее усугубит разногласия.

Переходя в Азию, мы можем попасть в незнакомую ситуацию с квотами на крупные турниры. И совсем не факт, что азиатские страны будут рады появлению нового конкурента. Например, нет сомнений, что в спортивной борьбе нам легко одобрят «азиатский трансфер». Но при этом олимпийские квоты для континентов пересмотрят вряд ли. И это закроет дорогу на Игры многим борцам, которые при других обстоятельствах легко попали бы в Париж-2024. В общем, нашего немедленного и повсеместного «переезда» в Азию точно не будет. Хотя это, безусловно, один из вариантов решения проблемы.

Могут возникнуть нюансы

В фигурном катании переход в Азию вообще может разжечь «защитные меры» сильнее прежнего. Ведь азиатские фигуристы соревнуются на «Турнире четырех континентов», в котором на ведущих ролях спортсмены из США, Канады, Японии и Кореи. Все эти страны также являются нашими яростными оппонентами, и бойкоты даже более вероятны, чем в Европе. В игровых командных дисциплинах мы точно очень сильно потеряем от перехода в Азию в континентальных клубных соревнованиях — переезды на Азиатском континенте намного длиннее, а призовые и уровень команд — намного ниже. Хотя, с другой стороны, лучше играть так, чем никак. Тем более что и в Азии порой можно найти очень интересных соперников.

Напомню, что возможный переход не актуален для тенниса, шахмат, дзюдо, самбо, велоспорта и автоспорта, где мы и так допущены в нейтральном статусе. Если, конечно, в этих видах не появится вариант выступления наших сборных в командных соревнованиях. Вообще, со сборными в принципе будет сложно, особенно в командных игровых видах. В личных стартах ситуация попроще, хотя и там свои заморочки. Например, в снежных и ледовых видах почти везде азиатские старты на взрослом уровне отсутствуют. Также интересный вопрос — нашего возможного допуска на Азиатские игры, которые намечены на будущее лето. Это был бы любопытный вариант, но пока он кажется не слишком реальным. Ведь азиаты просто первыми подали на саммите голос в нашу защиту, но не призывали россиян сменить европейскую прописку на азиатскую.

Иван Куляк. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

При этом кажется опасной оговорка насчет спортсменов, «соблюдающих Олимпийскую хартию». Ведь в недавнем выступлении Томаса Баха в качестве примера тех, кто нарушает, был приведен российский гимнаст Иван Куляк с буквой Z на форме. Этот пассаж открывает перед недружественными федерациями простор для создания политических деклараций по типу той, что сейчас существует в автоспорте. Если от наших спортсменов ради возвращения на мировую арену начнут требовать письменно осудить собственную страну, могут возникнуть большие проблемы (в автоспорте это сделали единицы). Заявление азиатов в нашу поддержку — очень позитивный шаг. Но при его реализации могут возникнуть нюансы.