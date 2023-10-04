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Сегодня, 12:15

Бах побоялся пустить россиян на юношеские Игры. МОК не последует примеру УЕФА

МОК не допустил российских спортсменов до юношеских Олимпийских игр-2024
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Спортсмены на церемонии открытия Юношеских Олимпийских игр в 2020 году
Спортсмены на церемонии открытия Юношеских Олимпийских игр в 2020 году.
Фото Getty Images
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Наш детский спорт остается под санкциями, несмотря на отказ от дискриминации на взрослом уровне.

Сборная России даже в нейтральном статусе не сможет принять участие в зимних юношеских Играх, которые состоятся под эгидой МОК в корейском Канвондо с 19 января по 2 февраля 2024 года. Ранее европейский футбольный союз обещал, что российские юношеские сборные будут допущены к соревнованиям в течение текущего сезона. Однако в олимпийском движении не собираются ослаблять санкции в отношении несовершеннолетних, несмотря на то что на взрослом уровне декларируется отказ от дискриминации по признаку паспорта и допуск россиян до отдельных стартов при выполнении определенных условий. За последние два года мы пропустили четыре Европейских юношеских фестиваля, и финала этих незаконных ограничений не просматривается.

На благородство рассчитывать не приходится

Огонь ближайший зимних юношеских Олимпийских игр был зажжен 3 октября в Афинах, однако для юных российских атлетов в возрасте от 15 до 18 лет это, видимо, бесполезная информация. «Ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо», — говорится в сообщении пресс-службы МОК, которое публикует «Советский спорт». Правда, зачем ТАСС опубликовал уточнение о том, что в данный момент ни один россиянин не квалифицирован на ЗЮОИ-2024, а окончательно вопрос допуска пока не решен.

Нет окончательного ответа по поводу участия представителей России и Белоруссии во взрослых Играх в Париже-2024 пока нет. Однако, если со взрослыми все сложно, то в отношении юниорских стартов позиция МОК и международных федераций однозначна. Ранее нашим юниорам неоднократно отказывали в заявках на том основании, что они тренируются в ЦСКА и «Динамо». Хотя по закону до 18 лет гражданин не имеет права заключать контракты с вооруженными силами (что является одним из критериев отсева в рекомендациях МОК).

Почему Международный олимпийский комитет не может пойти навстречу и не переносить на юношеские старты политические ограничения? Особенно с учетом того, что в детских стартах во многих видах спорта санкции либо не действуют вообще, либо присутствуют в усеченном виде. Ответ очевиден — потому что именно с юниорского возраста за организацию соревнований начинают отвечать международные, а не национальные федерации. И в случае допуска наших атлетов они рискуют заработать негатив на Западе. Процесс индивидуального допуска в нейтральном статусе требует времени и денег. А запретить полностью и бесповоротно проще всего.

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Надеяться на снисходительность к возрасту юных атлетов здесь не приходится. Ведь санкции действуют даже в спорте для инвалидов. В этом году нашу сборную не пустили на Всемирные специальные Олимпийские игры в Берлин, а Международный паралимпийский комитет не вернул россиянам флаг даже после того, как проиграл дело в собственном трибунале. Когда идет речь о политических материях, благородство исчезает из поступков прозападных спортивных менеджеров. Наоборот — они исходят из того, что санкции в отношении самых незащищенных атлетов подействуют на наш спорт сильнее, чем секвенции в отношении главных национальных команд, которым власти более-менее компенсируют и финансовые, и соревновательные потери.

Спортсмены на церемонии открытия Юношеских Олимпийских игр в 2020 году
Фото Getty Images

Национальность юниоров не имеет значения?

Напомним, что идея проведения Олимпиады для юных спортсменов возникла именно в нашей стране. Первые в истории Всемирные юношеские игры прошли в 1998 году в Москве по инициативе тогдашнего мэра нашей столицы Юрия Лужкова. МОК одобрил их проведение и позволил организаторам использовать свою символику, а затем глава комитета Хуан Антонио Самаранч признал опыт удачным. С 2010 года эти соревнования получили право называться юношескими Олимпиадами. Звучали предложения именовать московские Игры-1998 олимпийскими задним числом, однако МОК не решился на подобный шаг.

Последние на данный момент юношеские Игры состоялись в январе 2020 года в швейцарской Лозанне. Эти старты очень удачно успели завершиться до начала пандемии (летние ЮОИ-2022 в Дакаре отложены на четыре года из-за коронавируса). Сборная России выступала в Лозанне под собственным флагом, несмотря на то что уже тогда действовали ограничения на наши национальные символы из-за конфликта с ВАДА. На юниорские соревнования антидопинговые санкции, в отличие от нынешних политических, не распространялись. Россия выиграла командный зачет ЮОИ-2020. Впрочем, МОК неоднократно заявлял, что на юношеских Олимпиадах национальность медалистов не имеет никакого значения.

В&nbsp;ВАДА заявили, что РУСАДА по-прежнему не&nbsp;соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. ВАДА снова обвинило Россию в допинговом беспределе. Это уже традиция

Концепция юношеских Игр, которую продвигает МОК, — в том, что это площадка для экспериментов. Дескать, давление на юниоров из-за результатов не слишком сильное, поэтому можно позволить тестировать необычные форматы и новые дисциплины. Кроме того, делаются попытки расширить географию командных соревнований, составляя сборные из представителей различных стран. Почему с таким подходом не позволить выступать юным россиянам? Ответ читайте выше. Для олимпийских чиновников ослабление санкций — огромный политический риск, и чтобы сделать это даже на юниорском уровне, нужна определенная смелость. А ей, как мы знаем, не обладает ни Томас Бах, ни его приближенные.

Олимпиада
МОК
ОКР
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