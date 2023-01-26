Соревноваться надо в «Доте», а видов спорта больше, чем на Олимпиаде. Что такое Азиатские игры, куда пригласили наших спортсменов

В четверг утром Олимпийский совет Азии выступил с приглашением России и Белоруссии принять участие в XIX Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу ближайшей осенью. Это первое большое международное мультиспортивное соревнование, в котором позволено участвовать россиянам. Во всяком случае пока. Рассказываем, что такое азиатская Олимпиада.
Азиатские игры, или Азиада, проводятся раз в четыре года летом в годы проведения зимних Олимпийских игр. Первая в истории Азиада прошла в 1951 году в Дели, далее ее принимали в разное время Филиппины, Япония, Таиланд, Иран, Южная Корея, Китай, Катар, а последнюю провела Индонезия. Бывают и зимние Азиатские игры, но нерегулярно. Последние прошли в 2017 году в Саппоро, а следующие состоятся... в 2029-м в Саудовской Аравии! Возможно, вы слышали, что специально для них посреди пустыни построят город со своим климатом. Это будут настоящие Игры будущего. Саудиты явно не жалеют денег и становятся главными авторами прорывных проектов вроде «Формулы-1» под прицелом террористов. и матчей Роналду против Месси.
Азиатские игры — второе по масштабу спортивное мероприятие мира после Олимпиад по количеству видов спорта и участников, и, конечно, они прошли через множество скандалов и обострений. После того как на Играх в Иране 1974 года Израиль завоевал серебро, его исключили из Игр. Постоянные вопросы вызывало участие Тайваня из-за сопротивления китайцев, Ирака (из-за войн) и Северной Кореи, которая сама бойкотировала Игры, проходящие у южного соседа. А в 1994 году церемония открытия была остановлена из-за смерти главы непальской делегации прямо во время мероприятия.
На Игры XIX Азиады должно собраться более 10 тысяч спортсменов из 47 сборных. Предполагалось участие коллективов из Океании — Австралии и Новой Зеландии, но из-за пандемии они решили не присылать свои команды. Сами Игры также перенесены — они должны были состояться в сентябре 2022 года, но на тот момент пришелся новый пик заболеваемости в Китае, и правила въезда в страну ужесточились. В этот раз организаторы надеются, что Азиаде ничего не помешает, да и к коронавирусу так серьезно относятся сейчас разве что в самой КНР.
Ожидается участие всех 45 олимпийских комитетов Азии, включая Палестину, Макао, Сирию и даже Афганистан (который после захвата власти «Талибаном», признанным террористической организацией в России, стал официально называться Исламский Эмират Афганистан), а также Россию и Белоруссию. Это рекордное представительство.
Дисциплин на Азиатских играх также намного больше, чем на главных Олимпиадах, — 40 видов спорта. Помимо традиционных олимпийских видов типа легкой атлетики и плавания присутствуют настольные игры — бридж, го, шахматы и китайская игра сянци, аналог шахмат. В гребле, помимо слалома и заездов на короткие дистанции, пройдут гонки на лодках-«драконах», которые знакомы и в России и включены в программу Всемирных игр (по неолимпийским видам спорта).
В программу Ханчжоу-2023 также впервые включен киберспорт — пройдут турниры по PUBG, FIFA и Dota 2 и League of Legends, а также еще нескольким культовым играм. Гораздо больше в программе единоборств — есть джиу-джитсу, куреш, ушу.
Среди игровых видов представлены сепактакрау, или малайский волейбол, который можно сравнить с футволеем, а также более привычный сквош. Но вишенка на торте — легендарная, древняя и очень странная игра кабадди, о которой мы писали отдельно.
Пока не совсем понятно, в каком формате на Играх выступит сборная России. Официально в Олимпийский совет Азии нас не принимали, значит, медали наших и белорусов вряд ли будут учитываться в официальной таблице. Но это не мешает нам подсчитать все самим. Другое дело, что вряд ли россиян допустят до участия во всех видах спорта — специальный отбор для России устраивать не будут, и сборную России по кабадди собирать не придется. Так что логично ожидать формат wild card — россиян пригласят там, где они будут конкурентоспособны и интересны, но при этом вряд ли во всех видах спорта — Китаю не захочется ставить под угрозу свое доминирование в медальном зачете.
А именно Китай неизменно выигрывает все летние Азиатские игры начиная с 1982 года (до этого восемь раз выиграла Япония). Зимой интереснее — последние три Азиады выиграли Китай, Казахстан и Япония. Пять лет назад медальный зачет летних Игр выглядел так:
1. Китай — 132 золотые, 92 серебряные, 66 бронзовых медалей (всего 290)
2. Япония — 75, 57, 73 (205)
3. Южная Корея — 49, 58, 70 (177)
4. Индонезия — 31, 24, 43 (98)
5. Узбекистан — 20, 24, 25 (69)
Учитывая азиатскую специфику видов спорта, вряд ли Россия может с ходу побороться с Китаем и Японией, а вот претендовать на звание лучшей вне тройки — вполне. Но прогнозировать конкретно можно будет только после публикации составов. А пока даже непонятно, поедут ли россияне в Ханчжоу и на каких условиях.
Уже появились первые комментарии от российских федераций видов спорта — легкоатлеты, разумеется, за участие, как и борцы, пловцы «рассмотрят предложение», а волейболисты «проконсультируются с международными организациями». Однако, думается, главное сказала тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
— Это отличная возможность получить соревновательную практику. Для нас практика соревнований сейчас имеет значение. Я уверена, что нам надо принять это приглашение. Нас не каждый день куда-то приглашают. Нас никуда не приглашают, — констатировала заслуженный тренер России.
И правда — в традиционно вестернизированном мире мы привыкли играть с европейскими командами, и если говорить о футболе — то о выходе из УЕФА нужно было подумать раз семь, прежде чем отрезать. Но если Россию зовут сами организаторы поучаствовать в большом спортивном мероприятии, на котором представлена четверть мира и две из трех лучших сборных последней Олимпиады, — отказываться глупо.