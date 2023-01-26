Соревноваться надо в «Доте», а видов спорта больше, чем на Олимпиаде. Что такое Азиатские игры, куда пригласили наших спортсменов

Все об играх в Ханчжоу, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября 2023 года.

В четверг утром Олимпийский совет Азии выступил с приглашением России и Белоруссии принять участие в XIX Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу ближайшей осенью. Это первое большое международное мультиспортивное соревнование, в котором позволено участвовать россиянам. Во всяком случае пока. Рассказываем, что такое азиатская Олимпиада.

История и скандалы

Азиатские игры, или Азиада, проводятся раз в четыре года летом в годы проведения зимних Олимпийских игр. Первая в истории Азиада прошла в 1951 году в Дели, далее ее принимали в разное время Филиппины, Япония, Таиланд, Иран, Южная Корея, Китай, Катар, а последнюю провела Индонезия. Бывают и зимние Азиатские игры, но нерегулярно. Последние прошли в 2017 году в Саппоро, а следующие состоятся... в 2029-м в Саудовской Аравии! Возможно, вы слышали, что специально для них посреди пустыни построят город со своим климатом. Это будут настоящие Игры будущего. Саудиты явно не жалеют денег и становятся главными авторами прорывных проектов вроде «Формулы-1» под прицелом террористов. и матчей Роналду против Месси.

Азиатские игры — второе по масштабу спортивное мероприятие мира после Олимпиад по количеству видов спорта и участников, и, конечно, они прошли через множество скандалов и обострений. После того как на Играх в Иране 1974 года Израиль завоевал серебро, его исключили из Игр. Постоянные вопросы вызывало участие Тайваня из-за сопротивления китайцев, Ирака (из-за войн) и Северной Кореи, которая сама бойкотировала Игры, проходящие у южного соседа. А в 1994 году церемония открытия была остановлена из-за смерти главы непальской делегации прямо во время мероприятия.

Азиатские игры. Фото Global Look Press

Участники

На Игры XIX Азиады должно собраться более 10 тысяч спортсменов из 47 сборных. Предполагалось участие коллективов из Океании — Австралии и Новой Зеландии, но из-за пандемии они решили не присылать свои команды. Сами Игры также перенесены — они должны были состояться в сентябре 2022 года, но на тот момент пришелся новый пик заболеваемости в Китае, и правила въезда в страну ужесточились. В этот раз организаторы надеются, что Азиаде ничего не помешает, да и к коронавирусу так серьезно относятся сейчас разве что в самой КНР.

Ожидается участие всех 45 олимпийских комитетов Азии, включая Палестину, Макао, Сирию и даже Афганистан (который после захвата власти «Талибаном», признанным террористической организацией в России, стал официально называться Исламский Эмират Афганистан), а также Россию и Белоруссию. Это рекордное представительство.

Виды спорта

Дисциплин на Азиатских играх также намного больше, чем на главных Олимпиадах, — 40 видов спорта. Помимо традиционных олимпийских видов типа легкой атлетики и плавания присутствуют настольные игры — бридж, го, шахматы и китайская игра сянци, аналог шахмат. В гребле, помимо слалома и заездов на короткие дистанции, пройдут гонки на лодках-«драконах», которые знакомы и в России и включены в программу Всемирных игр (по неолимпийским видам спорта).

В программу Ханчжоу-2023 также впервые включен киберспорт — пройдут турниры по PUBG, FIFA и Dota 2 и League of Legends, а также еще нескольким культовым играм. Гораздо больше в программе единоборств — есть джиу-джитсу, куреш, ушу.

Среди игровых видов представлены сепактакрау, или малайский волейбол, который можно сравнить с футволеем, а также более привычный сквош. Но вишенка на торте — легендарная, древняя и очень странная игра кабадди, о которой мы писали отдельно.

Азиатские игры. Фото Global Look Press

Фавориты

Пока не совсем понятно, в каком формате на Играх выступит сборная России. Официально в Олимпийский совет Азии нас не принимали, значит, медали наших и белорусов вряд ли будут учитываться в официальной таблице. Но это не мешает нам подсчитать все самим. Другое дело, что вряд ли россиян допустят до участия во всех видах спорта — специальный отбор для России устраивать не будут, и сборную России по кабадди собирать не придется. Так что логично ожидать формат wild card — россиян пригласят там, где они будут конкурентоспособны и интересны, но при этом вряд ли во всех видах спорта — Китаю не захочется ставить под угрозу свое доминирование в медальном зачете.

А именно Китай неизменно выигрывает все летние Азиатские игры начиная с 1982 года (до этого восемь раз выиграла Япония). Зимой интереснее — последние три Азиады выиграли Китай, Казахстан и Япония. Пять лет назад медальный зачет летних Игр выглядел так:

1. Китай — 132 золотые, 92 серебряные, 66 бронзовых медалей (всего 290)

2. Япония — 75, 57, 73 (205)

3. Южная Корея — 49, 58, 70 (177)

4. Индонезия — 31, 24, 43 (98)

5. Узбекистан — 20, 24, 25 (69)

Учитывая азиатскую специфику видов спорта, вряд ли Россия может с ходу побороться с Китаем и Японией, а вот претендовать на звание лучшей вне тройки — вполне. Но прогнозировать конкретно можно будет только после публикации составов. А пока даже непонятно, поедут ли россияне в Ханчжоу и на каких условиях.

Медали на Азиатских играх. Фото Global Look Press

Выводы

Уже появились первые комментарии от российских федераций видов спорта — легкоатлеты, разумеется, за участие, как и борцы, пловцы «рассмотрят предложение», а волейболисты «проконсультируются с международными организациями». Однако, думается, главное сказала тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

— Это отличная возможность получить соревновательную практику. Для нас практика соревнований сейчас имеет значение. Я уверена, что нам надо принять это приглашение. Нас не каждый день куда-то приглашают. Нас никуда не приглашают, — констатировала заслуженный тренер России.

И правда — в традиционно вестернизированном мире мы привыкли играть с европейскими командами, и если говорить о футболе — то о выходе из УЕФА нужно было подумать раз семь, прежде чем отрезать. Но если Россию зовут сами организаторы поучаствовать в большом спортивном мероприятии, на котором представлена четверть мира и две из трех лучших сборных последней Олимпиады, — отказываться глупо.