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Олимпиада

Сегодня, 13:30

Россию не пустили на Игры для спортсменов с ментальными особенностями. Опять вмешалась политика

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Логотип Специальной летней Олимпиады.
Фото Global Look Press
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Зимой 2023 года Специальная Олимпиада должна была пройти в Казани, но ее отменили и отстранили россиян от летнего турнира в Берлине.

В Германии стартовала Специальная летняя Олимпиада — турнир для спортсменов с умственными отклонениями. Россия в ней участие не принимает — атлетам запрещено соревноваться из-за политической обстановки. В 2022-м подобные Игры должны были пройти в Казани, но их сначала перенесли на год из-за пандемии коронавируса, а потом и вовсе из России. В Казани тогда все равно решили провести специальные соревнования, но никакими международными они уже не могли считаться.

История с Казанью

В 2019-м Специальная летняя Олимпиада проходила в Объединенных Арабских Эмиратах. Право проведения следующего турнира (на сей раз зимнего) должно было достаться России. Казань несколько лет готовилась к этим соревнованиям, но в прошлом году их пришлось перенести из-за сложной эпидемиологической обстановки. А потом Игры в Казани и вовсе отменили по причине политической ситуации.

Специальное олимпийское движение в России развивается уже более 20 лет, но в этом году впервые в стране должен был пройти такой престижный международный турнир. Хотя наши спортсмены регулярно ездили на Игры и привозили медали различного достоинства. В ОАЭ Россию представляли 153 атлета. Команда приняла участие в 20 видах программы, где показала лучший результат, выиграв 89 золотых, 52 серебряные и 34 бронзовые медали.

Фото Global Look Press

В марте 2022-го появилось заявление на сайте Special Olympics International, в котором говорилось об отмене Специальных игр в России: «Мы больше не можем обеспечить эффективность [организации] Игр в Казани и безопасность наших спортсменов... Эта отмена разрушительна для нас, для наших спортсменов на Украине, в России и по всему миру, которые годами готовились к соревнованиям. Мы благодарны людям в России и во всем мире, которые годами работали для того, чтобы эти Игры увенчались успехом, и пока они не состоятся, мы обязуемся продолжать работать с программой Специальной Олимпиады сейчас и в будущем», — указано в публикации.

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В Казани в итоге провели соревнования, но не совсем международные — приехали только соседи из Республики Беларусь. Из названия турнира исчезли слова «Всемирные» и «Зимние», так что город принял «Единые игры специальной олимпиады». Конечно, это совсем не то, что планировалось, но хотя бы какая-то возможность выступать атлетам с особенностями интеллектуального развития.

Фото Global Look Press

Страдают наиболее уязвимые спортсмены

За день до известия об отмене Специальных игр в Казани стало известно об отстранении россиян от зимних Паралимпийских игр в Пекине. Изначально Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил сборную России под нейтральным статусом без гимна, флага и герба. Именно паралимпийцы почему-то страдают больше всего, хотя, казалось бы, им наоборот должны помогать. Объяснили это тем, что другие страны угрожали отказаться от участия в Играх. После того как российские спортсмены узнали о решении, они в знак протеста спели национальный гимн и сорвали с экипировки наклейки, скрывающие флаг.

C 17 по 25 июня уже в Берлине проводится Всемирная Специальная Олимпиада, только уже летняя. На официальном сайте говорится о том, что такие Игры «дают возможность объединить мир так, как никакое другое мероприятие. Здесь встречаются люди с инвалидностью и без нее, представители разных наций, культур, политических взглядов и религий, которые силой спорта могут преодолеть существующие предрассудки». Но россиян на этом турнире нет — им запретили участвовать. Опять же из-за политической обстановки. Но можно ли тогда говорить, что этот турнир объединяет представителей любых стран вне зависимости от религии, культуры, политических взглядов и тому подобное? И почему людей с ограничениями в физическом или интеллектуальном развитии стремятся сковать еще больше?

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Точно такой же вопрос возникает применительно к юношескому и детскому спорту. Россиян не пустили на Европейский юношеский фестиваль — а ведь на этом турнире становятся известными широкой публике будущие звезды мирового спорта. Например, на нем выступали Алина Загитова и Анна Щербакова, олимпийские чемпионки 2018 и 2022 годов.

Объединяет ли спорт в итоге людей из разных стран и придерживающихся разных религий и политических точек зрения или в современном мире это уже неважно? Как будто бы все законы и регламенты говорят о первом, но почему-то происходит второе. Обидно, что в такой ситуации страдают и состоявшиеся спортсмены, которые действительно хотят только выступать, и дети, и атлеты с различными ограничениями.

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