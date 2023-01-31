И все же патриоты. Как реагировать на идеи Томаса Баха?

Надо ли нам возвращаться в глобальный спорт на условиях, которые предлагает МОК?

Первый информационный прилив, вызванный информацией МОК по поводу возвращения на определенных условиях российских и белорусских спортсменов на международную арену, постепенно идет на убыль.

В сухом остатке мы имеем поддержку подавляющего большинства представителей мирового спорта в части необходимости отмены ограничительных рекомендаций прошлого года, позицию Украины и единичных стран, а точнее, даже их отдельных, откровенно русофобских представителей, о недопустимости присутствия россиян и белорусов рядом с «миролюбивым Западом» и, наконец, справедливое неприятие нашей стороной запрета на использование национальной символики и прочего в этом духе. Зачем менять одни безосновательные ограничения на другие, под которыми нет никакой юридической основы? Если до декабря прошлого года хотя бы действовало решение CAS, то сейчас право уступило место понятийности.

Новый виток споров

Внутренняя дискуссия на тему «надо или не надо нам возвращаться в глобальный спорт на так называемых строгих условиях» уже началась и будет только обостряться. Точно так же было перед Пхенчханом, да и перед Токио и Пекином. Многие провожали нашу команду на эти Игры в 2018-м, 2021-м, 2022-м, поджав губы и твердя, что выступление без флага и гимна есть не что иное, как отсутствие патриотизма и наплевательское отношение к Родине.

Потом в каждом из упомянутых случаев встречали олимпийцев уже как безусловных триумфаторов и чествовали на самом высоком уровне. Степень народной поддержки была близка к максимальной. Все смотрели, все болели, радовались успехам и искренне сопереживали в случае неудач. Ну а после встреч Главнокомандующего с чемпионами и призерами громкие заявления о недопатриотизме спортсменов и их окружения почему-то затихали.

Но сейчас новый виток. Даже скорее вираж. Созданный неуклюжестью и метаниями того же МОК. Допускать на соревнования предлагают только тех спортсменов, кто, по мнению центров принятия решений, не был замечен в поддержке СВО. Провокативно. То есть те, кому разрешат, получается, не поддерживают. А значит, предатели!

Вряд ли олимпийские чиновники пойдут на то, чтобы требовать в качестве гарантии какую-либо подписанную бумагу, на чем уже настаивают самые ярые сторонники немедленных бойкотов и выходов отовсюду сразу. Это же будет прямой политический шантаж, который полностью дезавуирует миротворческую риторику МОК и его главы. Вот тогда на них можно будет ставить большой крест — но пока-то конкретики нет.

Томас Бах. Фото Global Look Press

Предмет национальной гордости

Пока ситуация в развитии. И на повестке вопрос: так все же возвращение спортсменов к участию в международных (отборочных к ОИ, о которых пока вообще никакой речи не идет) соревнованиях при гипотетических критериях допуска — это в интересах страны или наоборот?

Оставим за скобками тезис о росте уровня спортсменов и развитии спорта высших достижений. Да, это важная составляющая, но к предмету полемики прямого отношения не имеет. Потому что предмет — про идеологию, ценности, пропаганду, степень и глубину веры.

Успехи в спорте всегда играли особую роль. Победы на спортивных аренах — это предмет национальной гордости, они мотивируют людей в едином эмоциональном порыве болеть за своих, поддерживать атлетов, свою страну, друг друга. Для консолидации общества, формирования преемственности поколений, воспитания истинного, глубинного, а не ложного и напускного и крикливого патриотизма спортивные достижения на крупнейших соревнованиях имеют колоссальное значение.

Хорошо, отказались бы мы выступать на трех последних Олимпийских играх по причине неправомерного запрета национальных символов. Ведь были же вполне конкретные по этому поводу предложения. Значит, медали фигуристов, лыжников, хоккеистов и больше 70 наград летников просто ушли бы более слабым конкурентам. А имена наших чемпионов и призеров звучали бы гораздо тише и в основном внутри страны. Можем ли мы сами взять и попросту отдать часть своей истории, свои успехи крикливым конкурентам? Разве это может соответствовать интересам российской государственности хоть в одном аспекте?

Фото Global Look Press

Помогаем врагам собственными руками?

Россия позиционирует себя сильной державой. Силу можно и нужно демонстрировать. Что и призваны с профессиональной точки зрения делать спортсмены. Глупо навешивать на них ярлыки предателей. Скорее так можно назвать тех, и то с определенной натяжкой, кто в нынешних условиях сменил спортивное гражданство и уехал из России. Но их единицы, что тоже показательно! Те же, кто в подавляющем большинстве остался и продолжал последний год тренироваться, чтобы постоять за честь своей страны при первой возможности, — разве можно упрекнуть их в отсутствии патриотизма? Звучит нелепо, мягко говоря.

Россию на протяжении последних лет разными способами пытаются подвинуть с международной арены. Помимо всего прочего, это еще и чисто конкурентная история. Слишком много наград и титулов, невзирая на все ограничения и запреты, забирают российские спортсмены. Это, безусловно, раздражает и нервирует недругов.

И да, спортивные победы — немаловажный элемент идеологии. Чем их, побед, больше и чем сложнее условия, в которых они добываются, тем крепче внутренний государственный стержень. Раскачать который так и тянет наших (гео)политических оппонентов. Ведь не случайно же из Киева, например, названивают сейчас президенту Франции, требуя не пускать россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже.

А тут нам самим настойчиво предлагается своих же спортсменов никуда не пущать, исходя из логики отказа от участия — то есть без борьбы. Получается, помогаем врагам собственными руками? Смахивает на вредительство. Тем более в ситуации, когда по факту удается чего-то добиваться и делать невозможное. Ни в одной общественно значимой сфере никакого послабления и тем более отмены ограничений не было и не предвидится. Спорт может стать исключением. И здесь можно согласиться со словами помощника Президента РФ Игоря Левитина, назвавшего последние решения МОК не иначе как нашей победой.

Назовем это шагом вперед ради будущих побед. Ведь они нужны нам всем — спортсменам, тренерам, болельщикам, журналистам, нации, стране и истории. Истории, в которой никогда бойкоты или показные демарши ничего кроме разочарований и угрызений совести не приносили.