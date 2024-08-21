Предмет национальной гордости. ОКР представил новый проект

В Москве состоялась презентация проекта «Олимпийский резерв — Детям лучшее».

Чуть больше недели назад состоялось закрытие Игр в Париже, которые прошли почти без участия российских атлетов. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, общаясь с коллегами из спортивного сообщества и прессой, охарактеризовал этот турнир «пустой и перевернутой для нас страницей».

Но сложная обстановка в мире и различные ограничения, наложенные на Россию, еще не повод сидеть сложа руки и ждать, пока все вернется на круги своя. Это как раз и стало лейтмотивом проведенной в Инновационном центре ОКР презентации нового флагманского проекта организации.

Глядя в будущее

— Олимпиада в Париже ушла в прошлое, а мы собрались здесь, чтобы поговорить о будущем, — отметил Поздняков. — И сейчас наши основные усилия направлены на воспитание нового сильного поколения российских атлетов в спорте высших достижений. Того олимпийского резерва, которому в будущем предстоит защищать честь страны на крупнейших международных турнирах, включая Олимпийские игры.

Первым из них, по словам Позднякова, должны стать юношеские Олимпийские игры в Сенегале в 2026 году, куда Россия может поехать без каких-либо ограничений как полноценная команда. С флагом и гимном. В утвержденной год назад среднесрочной стратегии развития ОКР подготовка резерва тоже занимает ключевое место.

Работая над реализацией стратегии, ОКР вместе с национальными спортивными федерациями разработал проект «Олимпийский резерв — Детям лучшее». Который призван стать флагманским на ближайшие годы. Впервые о нем было объявлено на июльском заседании исполкома организации.

— Проект направлен на повышение конкурентоспособности российских спортсменов, которые могут и должны бороться за попадание в тройку сильнейших в неофициальном командном зачете на юношеских Олимпийских играх в 2026 году, — подчеркнул гендиректор ОКР Владимир Сенглеев. — Нашей первой задачей было совместно с федерациями по видам спорта и училищами олимпийского резерва разработать проект поддержки молодых атлетов, который в дальнейшем можно применять по всей России. Наша целевая аудитория — ребята 2008-2011 годов рождения для летних юношеских Игр и 2010-2012 годов — для зимних. А также тренеры и другие специалисты, вовлеченные в процесс подготовки.

В показанной Сенглеевым презентации четко очерчен круг проблем, выявленных в ходе диалога с федерациями. Это и недостаток финансирования сразу по нескольким направлениям юношеских соревнований, и нехватка разного рода ресурсов: кадровых, организационных и так далее. В ОКР проанализировали ситуацию и решили, что пора действовать. Иначе есть риск потерять сразу несколько поколений атлетов и разрушить складывавшуюся десятилетиями систему подготовки.

— Акцент в реализации проекта сделаем на тех регионах, где жизненно необходимы тренерские кадры, умеющие работать с молодежью, и востребованы инновации, — рассказал Поздняков. — А конечная цель — успешное выступление на Играх в Лос-Анджелесе и Брисбене. Если мы не хотим остаться без сильных спортсменов, то их подготовкой нужно заниматься уже сейчас.

Фото ОКР

На шаг впереди

Можно задаться вопросом: а так ли необходим этот проект в текущей ситуации, если никто не знает, допустят россиян на международные старты завтра или через 10 лет? Оба варианта легко представить в реальности.

Но если ждать у моря погоды, то может оказаться так, что, когда возвращение случится, выступать у нас будет просто некому. А ведь спорт высших достижений отличается тем, что за спортсменов-олимпийцев в едином порыве болеет вся страна, чего не может быть, например, в клубных профессиональных турнирах. Чемпионы, как правило, становятся образцом для подражания и примером для детей, мотивируя их идти в спорт, чтобы через несколько лет добиться таких же успехов.

Очень важно не утратить эту преемственность поколений, чтобы юные спортсмены по-прежнему жили олимпийской мечтой. И чем больше будет таких ребят, тем шире выбор у тренеров.

По итогам работы ОКР и федераций составлен список из 1124 спортсменов в 35 видах спорта, включенных, по предварительной информации, в программу следующих юношеских Олимпийских игр. Это юноши и девушки в возрасте от 14 до 16 лет из 78 регионов России. Те, кому предстоит совсем скоро бороться за медали и приносить славу стране.

— Некорректно ставить знак равенства между юными спортсменами в возрасте 14-16 лет, которые входят в олимпийский резерв, и детско-юношеским спортом в целом, — напомнил Поздняков. — Спортивный резерв — это те юные атлеты, которые отобраны из общего числа занимающихся на основании показанных результатов и целенаправленно готовятся к участию в соревнованиях спорта высших достижений на взрослом уровне. Вот этим сегментом ОКР сейчас предметно занимается.

Не секрет, что даже не самый популярный вид спорта может собирать огромную аудиторию за счет выдающихся личностей, ярких звезд. Если они есть, то выше вероятность и того, что на проводимые в России соревнования захотят приезжать сильные зарубежные спортсмены. Поэтому проект «Олимпийский резерв — Детям лучшее» появился очень своевременно. ОКР уже на протяжении многих лет остается одним из ключевых центров спортивной экспертизы с опытными специалистами, у которых за спиной большой, успешный и во многом уникальный опыт олимпийских соревнований и антикризисных мероприятий, с ними связанных.

Станислав Поздняков. Фото ОКР

Послы и сотрудничество

Как рассказали Поздняков и Сенглеев, до конца текущего года на проект выделено 230 миллионов рублей. И цель попадать в топ-3 на летних и зимних Играх начиная с 2028 года в ОКР подтверждают.

Помимо презентации программы в среду Олимпийский комитет России подписал первые соглашения о сотрудничестве в рамках проекта. Партнерами ОКР стали Федерация синхронного плавания России, Федерация дзюдо России, Российская федерация стрельбы из лука и Федерация художественной гимнастики России. В ближайшем будущем этот список будет пополнен.

— Мы благодарны ОКР за новые возможности для наших детей и юных спортсменов, — сказала руководитель ФСПР, олимпийская чемпионка Ольга Брусникина. — Уверена, мы сможем извлечь из этого пользу. Мы, например, в нынешнем году решили сосредоточиться на проведении международных соревнований, которых нашему подрастающему поколению не хватает. Поэтому мы постараемся достойно провести турнир «Олимпийские надежды» и дать нашим юниорам практику. Могу сказать, что интерес со стороны иностранных участников есть. С помощью ОКР мы создадим площадку для подготовки резерва.

Также публике были представлены первые амбассадоры проекта — трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина и бронзовый призер Олимпиады-2020 дзюдоист Тамерлан Башаев. Который в Токио победил знаменитого Тедди Ринера — того самого, который зажигал огонь Игр в Париже.

Алла Шишкина и Тамерлан Башаев. Фото ОКР

— Хочу сказать спасибо ОКР за оказанную честь, — отметила Шишкина. — Я сама еще ребенком побывала на Всемирных юношеских играх в Москве, мне тогда было девять. И даже не будучи полноценным участником, получила невероятный заряд эмоций. Поддержка юных спортсменов — невероятно важное и нужное дело. Я следила и за Играми в Париже, и за чемпионатом России. И могу сказать, что наши соревнования в некоторых моментах даже выше уровнем. Мы действительно сильнейшие в мире, и дети у нас прекрасные. Возможно, они уже сейчас могли бы брать олимпийские медали. Но в будущем они обязательно станут чемпионами.

А проект «Олимпийский резерв России — Детям лучшее» поможет будущим чемпионам. В числе направлений работы по нему и повышение уровня организации соревнований, и приобретение современного инвентаря, и повышение квалификации тренерских кадров, и многое другое.