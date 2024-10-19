ОКР завершил свою официальную программу в Уфе Всероссийским днем ходьбы

Олимпийцы провели на Форуме «Россия — спортивная держава» несколько плодотворных дней.

Первый день работы форума «Россия — спортивная держава», партнером которого в нынешнем году выступил ОКР, оказался богат на события с участием представителей олимпийской команды. Расширенное заседание комиссии спортсменов, вручение сертификатов участникам проекта «Олимпийский резерв — детям лучшее», многочисленные посетители на стенде ОКР. А вечером представители Олимпийского комитета России приняли участие в пленарном заседании с участием руководителей государства.

Но это, конечно, было далеко не все. Впереди было еще два дня, за которые Инновационный центр ОКР подписал соглашения о сотрудничестве с Олимпийскими Советами ЛНР и ДНР, а спортсмены обсудили немало злободневных тем, а также, в рамках серии образовательных семинаров, получили новые знания, узнав из первых рук о том, как поступить в профильные вузы или завести собственный блог. Не зря же почти все, кто прибыл в Уфу, в один голос говорили, что самое важное здесь — это живое общение.

Учиться и еще раз учиться

Во второй день атлетам всех возрастов предстояла серия образовательных сессий, которая началась со встречи с ректором Российского международного олимпийского университета Львом Белоусовым. В этом учебном заведении уже второй десяток лет получают знания многие прославленные чемпионы.

— Рано или поздно наступит момент, когда придется расстаться со спортом в качестве атлета, — отметил Белоусов. — Этот переход очень сложен психологически. А если вы будете к этому готовы, будете подготовленным универсальным менеджером — у вас будут колоссальные конкурентные преимущества.

В зале, между прочим, были как уже действующие студенты РМОУ, так и потенциальные абитуриенты, которые слушали профессора с большим интересом. Не меньшую аудиторию собрала и сессия, посвященная вопросам медицины. Замдиректора Центра спортивной медицины ФМБА Евгений Кошевой рассказал о работе семи клиник агентства по всей стране и порядке допуска к спорту профессиональных атлетов, начальник отдела РУСАДА Павел Хорькин провел ликбез на тему терапевтических исключений, а руководитель Инновационного центра ОКР Александр Грушин поделился подробностями работы на своем направлении

— Мы — единственная лаборатория, созданная благодаря симбиозу тренеров, спортсменов и научных работников, — подчеркнул Грушин. — В нашем составе есть доктор наук, четыре кандидата наук, два профессора, олимпийские чемпионы и чемпионы мира, заслуженные тренеры СССР и России. Сочетание науки и практики тех людей, которые прошли спортивную подготовку, позволяет выдавать соответствующие рекомендации тренерским кадрам. Поэтому Инновационный центр выбрал четыре вектора развития: спорт, наука, образование и маркетинг.

Фото Международный форум «Россия — спортивная держава»

Во второй половине дня олимпийцам рассказывали о мотивации при участии прославленной синхронистки Светланы Ромашиной и фехтовальщицы Софьи Великой. А пресс-секретарь ОКР Константин Выборнов вместе с еще одной именитой синхронисткой Аллой Шишкиной посвящали спортсменов в тонкости общения с журналистами и запуска личного медиа.

Кроме того, днем в гостинице, где в эти дни разместился Дом Олимпийской команды России, прошло совместное заседание комиссии спортсменов ОКР и НОК Белоруссии. Атлеты обменялись впечатлениями от участия в мероприятиях на протяжении двух дней, поговорили об актуальных вопросах и наметили план сотрудничества на ближайшее будущее. А также приняли совместную декларацию с обращением к другим участникам мирового олимпийского движения.

В документе говорится, что он обращен «ко всем, кто сохраняет приверженность истинным ценностям олимпизма как уникального спортивного, социального и культурного явления». Российские и белорусские олимпийцы предлагают, в частности, обеспечить всем спортсменам мира право выступать и представлять свои страны на всех без исключения соревнованиях на равноправной основе, восстановить самостоятельность олимпийского движения, и не использовать его впредь как инструмент исполнения политических и иных внешних заказов.

Фото Международный форум «Россия — спортивная держава»

Сильный заход

Богатую программу пребывания делегации ОКР в Уфе закрывал Всероссийский день ходьбы. Это традиционное мероприятие — одно из центральных среди проектов программы «Олимпийская страна», посвященной массовому спорту. Ежегодно тысячи атлетов-любителей выходят на старт почти во всех регионах России, чтобы преодолеть небольшую дистанцию — в нынешнем году это 2024 метра, и зарядиться положительными эмоциями.

Город, который выбирается центральной площадкой Дня ходьбы, всегда становится местом большого спортивного праздника. А в нынешнем году его решено было сделать двойным, впервые в истории проведя в рамках форума «Россия — спортивная держава». Организаторы постарались на славу. Маршрут проложили вдоль одной из самых длинных улиц Европы — проспекта Октября, а по ходу трассы разместили силачей, стрелков из лука в национальных костюмах, артистов на ходулях. Очень интересное уфимское ноу-хау. На старт вышли около 25 тысяч человек, а прекрасная солнечная погода позволила всем преодолеть дистанцию с хорошим настроением и получить удовольствие. В финишном створе всех участников ждала шоколадная медаль — съесть ее или оставить на память, каждый решал сам.

Во главе колонны вместе с официальными лицами шли и спортсмены из делегации ОКР, и гости из Беларуси, и представители олимпийского резерва. Они уверенно задавали шаг всем остальным участникам. После финиша к любителям ходьбы обратилась Софья Великая:

— Олимпийцы приехали в Уфу, чтобы разделить с вами этот праздник, — сказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию. — Спасибо за гостеприимство и теплый прием, вы невероятные! Пребывание здесь еще сильнее нас сплотило, и мы узнали много нового. Особенно такие мероприятия, как День ходьбы, полезны нашей молодежи. Спасибо, всем, кто в этот день здесь! Вперед, Россия! Алга, Башкорстостан!

Столь насыщенной программы у делегации Олимпийского комитета России на форуме «Россия — спортивная держава» не было, пожалуй, никогда. Но сами спортсмены жалели только о том, что эти несколько дней в столице Башкортостана подошли к концу, и нужно отправляться в аэропорт. Впрочем, разъезжались по домам они с чувством выполненного долга.

— Я впервые на форуме такого масштаба, «Россия — спортивная держава» — очень важное событие в жизни страны, — сказал «СЭ» известный пловец, олимпийский призер Сергей Фесиков. — Рад увидеться здесь с коллегами, с ребятами, с которыми мы соревновались и вместе защищали честь России. Очень здорово, что здесь и наши белорусские братья, нам действительно, было, о чем поговорить, обсудить планы на будущее. Вобщем, получились очень продуктивные три дня. Надеюсь, что несмотря на ситуацию в мире, мы вместе будем работать на благо родины и следующих поколений спортсменов. А что касается Дня ходьбы, то я сам очень люблю ходить, два километра для меня не дистанция, с удовольствием прошел бы и 20. Но здесь сегодня собрались тысячи людей, много детей, и для кого-то это будет хорошим стартом. А значит, мы выполнили свою задачу, показали, что спорт — норма жизни, дали людям мотивацию, кому-то цель. В том числе и живым общением, по себе знаю, как это важно для молодых атлетов. Праздник спорта в Уфе удался!

Двенадцатый по счету форум «Россия — спортивная держава» завершен. Через год эстафету у Уфы примет Самара. Но это будет уже совсем другая история.