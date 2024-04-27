Звездные пловцы утопят ВАДА в долгах? Китайский допинг может стоить очень дорого

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Скандал вокруг тихого оправдания Всемирным антидопинговым агентством 23 китайских пловцов, чьи допинг-пробы перед Играми в Токио дали положительный результат на запрещенный препарат триметазидин, и не думает утихать. Стало известно о желании ряда звездных пловцов подать иск на ВАДА, а сама организация пытается спасти репутацию при помощи приглашения независимого прокурора. Однако сделать это будет сложно, даже несмотря на поддержку со стороны МОК.
Напомним, на прошлой неделе в западных СМИ прошла информация о том, что в июне 2021 года 23 пловца из Китая во время сборов сдали положительные анализы на кардиологический препарат триметазидин, но были оправданы из-за низкой концентрации и других доказательств «случайного заражения». Причем в ВАДА согласились с позицией Китайского антидопингового агентства (CHINADA), не стали проводить расследование и мешать пловцам с положительными пробами участвовать в олимпийском турнире.
В итоге китайцы с позитивными тестами не только выступили на соревнованиях в Токио, но и некоторые из них завоевали медали. История получила огласку только относительно недавно с подачи Антидопингового агентства США (USADA), чей глава Трэвис Тайгарт назвал ситуацию «подлым ударом в спину честным спортсменам». Само собой, не обошлось без сравнения с делом российской фигуристки Камилы Валиевой, которую недавно дисквалифицировали на четыре года как раз за положительную пробу на триметазидин. Но в ВАДА сообщили, что и дозы триметазидина у китайцев были значительно ниже, чем у Валиевой, да и китайская версия непреднамеренного попадания «запрещенки» в организм выглядела правдоподобно. В общем, юристы Всемирного антидопингового агентства сочли, что судиться с китайцами бесполезно.
Зато, похоже, пловцы, проигравшие на Олимпиаде в Токио оправданным китайцам, судиться настроены серьезно. И отнюдь не с CHINADA, а непосредственно с ВАДА. Как сообщила The Times, готовится многомиллионный судебный иск со стороны «лидеров мирового плавания». По сведениям издания, они ведут переговоры с юристами и ведущими спортивными администраторами. При этом звездные спортсмены уже заручились финансовой поддержкой на случай подачи коллективного иска. Причем в случае победы в судах пловцы нанесут по ВАДА серьезный удар как с финансовой, так и с репутационной точек зрения. Да и вообще ВАДА в таком случае может потерять свою контролирующую роль в антидопинге.
Понятно, что во Всемирном антидопинговом агентстве пытаются спасти свою репутацию. Там «в свете разрушительных и необоснованных обвинений» (цитата из пресс-релиза организации) обратились к Эрику Коттье с просьбой рассмотреть дело китайских пловцов на предмет возможной предвзятости ВАДА. Подчеркивается, что Коттье — прокурор с 39-летним стажем, полностью независимый от ВАДА, спортивного движения и правительств, с 2005 по 2022 год занимавший пост генерального прокурора кантона Во в Швейцарии.
В Китайском антидопинговом агентстве приветствовали назначение независимого прокурора, что «является наглядной демонстрацией справедливости, открытости и прозрачности ВАДА». При этом в CHINADA раскритиковали позицию USADA и ряда изданий за ложные обвинения и клеветнические сообщения: «Опубликованная ими информация явно противоречит фактам. Они пытаются манипулировать общественным мнением, распространяя дезинформацию, чтобы атаковать ВАДА и CHINADA, а также расшатать хорошо функционирующую глобальную антидопинговую систему».
На стороне ВАДА выступил и глава МОК Томас Бах. «Мы полностью доверяем ВАДА и его правилам контроля, ВАДА полностью следовало им и проинформировало МОК о процедурах, которым следовало агентство. Если все процедуры были соблюдены, у этих китайских пловцов нет причин не выступать на Олимпиаде-2024 в Париже. Нельзя просто обвинить спортсменов в чем-то, что не поддерживает соответствующий орган — в данном случае ВАДА, — а потом сказать: хорошо, по той причине, что какие-то люди недовольны, мы отстраним вас от Олимпиады», — цитирует Баха AFP.
Впрочем, в USADA и не думают успокаиваться, там продолжают, что называется, расшатывать ситуацию, заявив, что Коттье, по сути, выбрали «на заднем дворе. «Называя это «независимым» расследованием, руководство ВАДА пытается пустить нам пыль в глаза. Вместо специально подобранного юриста с ограниченным и корыстным объемом проверки спортсмены мира заслуживают по-настоящему независимой комиссии по рассмотрению с широким объемом проверки, состоящей из независимого представителя спортсменов и беспристрастных уважаемых юристов с антидопинговым опытом», — говорится в пресс-релизе USADA, где также требуют куда более тщательного расследования фактов на месте, в Китае. Там серьезно настроены, чтобы Всемирное антидопинговое агентство не вышло сухим из воды.