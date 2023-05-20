«Опустила голову, когда зазвучал гимн». Как звезда гимнастики устроила политическую акцию против нашей страны

Вера Чаславска спровоцировала скандал на Олимпиаде-1968, а через 30 лет стала клиенткой психиатрической клиники.

Самая успешная спортсменка в истории Чехословакии прожила яркую жизнь, ей удалось достичь больших побед в гимнастике и политике, однако судьба Чаславской подготовила испытания в виде смерти мужа, лечения в психиатрической больнице и онкологии.

Фигурное катание и судьбоносное знакомство

В семье Веры никто не занимался спортом. Ее отец был владельцем продуктового магазина, а мать домохозяйкой. Однако своих троих дочерей родители с раннего детства отправляли в разные секции. Вера ходила на балет, аэробику и фигурное катание. В 1957 году она знакомится с участницей трех Олимпиад гимнасткой Евой Босаковой. По ее рекомендации юную спортсменку с мамой пригласили на тренировку по гимнастике, 14-летняя девушка была в восторге. Более того, уже спустя несколько месяцев занятий выиграла первенство страны среди юниоров. А через пару лет защищала цвета своей страны на международной арене.

Гимнастка обладала невероятной гибкостью и выносливостью. Эксперты говорили, что она словно сделана из резины. Все упражнения давались Чаславской легко, в отличие от большинства ее сверстниц. Также Вера удивляла психологической устойчивостью. «Я себе казалась муравьишкой, который собирает зернышко к зернышку и строит из этого большой домик, чуть ли не дворец. Я старалась не упустить и тысячной доли секунды. Я берегла это и говорила себе: сейчас будет прыжок, и я должна там набрать очки — так и так. У меня было все просчитано», — говорила Чаславска в интервью.

Неудивительно, что она добилась больших высот. До сих пор никто из чехословацких атлетов так и не смог даже приблизиться к результатам Чаславской. В ее коллекцию входят семь золотых и четыре серебряные медали Олимпиады, четыре победы на чемпионате мира, по 10 титулов чемпионки Европы и Чехословакии. В ее честь даже назвали астероид.

Именно Вера в 1964-м на Играх в Токио сместила с трона советскую гимнастку Ларису Латынину. Свои успехи объясняла просто. «То, что писатели выражают словами, мы, спортсмены, выражаем своими результатами», — говорила Вера в одном интервью.

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Политический протест

Самым запоминающимся для всех стало участие Веры в Олимпиаде в Мехико. Не только благодаря завоеванию шести медалей (четыре золотые и две серебряные), которые сделали ее по популярности второй женщиной в мире после жены президента США Джона Кеннеди Жаклин, но и политической акции.

Еще перед главными стартами четырехлетия гимнастка подписала петицию Пражской весны «Две тысячи слов» писателя Людвига Вацулика. Руководство страны тогда уже не хотело отправлять гимнастку на Игры.

На самих соревнованиях Вера публично выступила против введения в Чехословакию войск Варшавского договора. Во время вручения награды на пьедестале почета Чаславска опустила голову, когда зазвучал советский гимн. Власти страны не одобрили такой жест. Зато на Западе Чаславска стала героем. Несмотря на то что звезду Олимпийских игр прозвали королевой гимнастики, на родине спортсменку осудили и сделали невыездной. А для антикоммунистической оппозиции Чехословакии она много лет считалась символом противостояния Советскому Союзу.

Гимнастка Вера Чаславска с мужем Йозефом Одложилом. Фото Getty Images

Депрессия, психиатрическая больница и борьба с раком

После Игр в Мехико Вера была вынуждена завершить карьеру, ведь она стала невыездной. Правда, через несколько лет гимнастке разрешили начать тренерскую карьеру, хотя для большинства она продолжала оставаться отверженной. Это начало отражаться на отношениях с супругом — легкоатлетом Йозефом Одложилом. Даже наличие общих детей (дочери Радки и сына Мартина) не смогло сохранить этот брак. В 1987 году пара развелась.

В 1989 году в Чехословакии прошли выборы президента, новой главой государства стал Вацлав Гавел. Этот политик разделял взгляды Чаславской. Гимнастку назначали советником президента по спорту и президентом Олимпийского комитета страны. Казалось бы, жизнь начала налаживаться, женщина была востребована, ее заслуги перед страной начали уважать. Однако ее настигли проблемы в личной жизни.

Между бывшим мужем гимнастки Йозефом Одложилом и их 19-летним сыном Мартином произошла драка. В результате падения мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Суд приговорил виновного к четырем годам колонии, однако Вера смогла добиться помилования. Инцидент широко обсуждался в СМИ, которые преследовали спортсменку. Звезда Олимпиады тяжело переживала данную ситуацию, что отразилось на ее душевном здоровье. Веру мучили депрессии, из-за чего в конце 1990-х она легла в психиатрическую клинику.

После прохождения курса лечения Чаславска начала вести закрытый образ жизни. Последние свои годы заслуженная спортсменка провела в доме престарелых. Женщина несколько лет боролась с раком, однако не смогла его победить. Вера скончалась в больнице в 2016 году в возрасте 74 лет.