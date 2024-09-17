«Русский вопрос» станет ключевым на выборах президента МОК. Битва сменщиков Томаса Баха

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В России бурно отреагировали на публикацию списка из семи претендентов на место главы МОК. Действующий лидер олимпийского движения Томас Бах в 2025 году уходит в отставку, и от того, кто займет его кресло, во многом зависит процесс восстановления нашей страны в мировом спорте. Судя по высказываниям политиков и представителей отечественного спортивного сообщества, лидером антипатий является британец Себастьян Коу, который более восьми лет проводит жесткую антироссийскую политику в World Athletics. При этом много добрых слов сказано об испанце Хуане Антонио Самаранче-младшем, но это в основном связано с памятью о его отце — покойном главе МОК Хуане Антонио Самаранче-старшем. В реальности все намного сложнее, и некоторые моменты, которые кажутся нам очевидными, на самом деле могут развиваться по неожиданному сценарию.
Выборы нового олимпийского босса состоятся на 143-й сессии МОК, которая пройдет с 18 по 21 марта 2025 года в Греции. Голосовать будут 111 членов международного комитета, среди которых всего один представитель нашей страны — глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Любая предвыборная агитация на сей раз запрещена. Все кандидаты получат возможность выступить перед избирателями в январе 2025 года во время конференции в Лозанне, и на этом все. Так что преимущество изначально будут иметь те претенденты, чьи позиции сильны на данный момент. Изменить расклады в дальнейшем можно только за счет кулуарных переговоров, и далеко не факт, что такой метод не вызовет вопросов у комиссии по этике. Напомню список кандидатов:
Самый слабый кандидат изначально — принц Фейсал ибн Хусейн, человек, не имеющий широкой известности и большого международного управленческого опыта (наиболее яркая строчка в его резюме — успешная работа во главе комиссии МОК по гендерному равенству). Для России и арабского мира победа младшего брата короля Иордании и отца шестерых детей, наверное, была бы неплохим вариантом, но подобное крайне маловероятно. Кстати, серьезным нюансом может стать тот факт, что поддержка нашей страной любого из кандидатов моментально напряжет западное лобби. В него входит менее половины членов МОК, но оно очень активно и имеет серьезный политический вес, в том числе через спонсоров, представляющих богатые западные корпорации.
В прошлые годы в МОК мы тоже обладали определенными возможностями и возглавляли «восточный блок» (не менее 20 голосов). Действуя в связке с африканскими и азиатскими представителями, данное формирование составляло грозную силу (например, в 2001 году помогло избраться Жаку Рогге, завалив западного кандидата Дика Паунда). Однако после ухода на пенсию россиянина Виталия Смирнова и ареста (а затем смерти) сенегальца Ламина Диака эта бригада окончательно развалилась. Представителей Африки и Азии в МОК по-прежнему немало, но в отсутствие лидера они ведут себя вяло. Возможно, роль харизматичного «вождя» незападной коалиции в ближайшее время возьмет на себя Моринари Ватанабэ или Кирсти Ковентри.
Ковентри — единственная женщина в списке претендентов на президентский пост. Ожидалось, что о своих руководящих амбициях также заявит Николь Ховерц из Арубы или Наваль Эль Мутавакель из Марокко, но в итоге заявление подала только пловчиха из Зимбабве. До сих пор во главе МОК никогда не стояла женщина, а тем более — представительница Африки. И если бы в олимпийском движении преобладали сторонники перемен, то выбрать бы следовало именно Кристи (кстати, она самая молодая из кандидатов, ей всего 41 год). Другой вопрос, что большинству членов МОК комфортно и в нынешнем состоянии и они не считают нынешний кризис олимпийского движения поводом для глобальной перестройки работы.
Также представителями «новой волны» можно считать французского политика Давида Лапартьяна и шведского миллионера Йохана Элиаша. Оба фонтанируют идеями и готовы на смелые эксперименты. Другой вопрос, что они сравнительно недавно в МОК и не успели обрасти обширными связями. Даже поддержка Лапартьяна со стороны Томаса Баха не слишком поможет главе Международного союза велосипедистов. В последние годы Бах натворил таких дел, что нажил огромное количество врагов и на Западе, и в России. Немецкий фехтовальщик все еще держит в руках рычаги управления исполкомом, но навряд сможет сильно давить на сессию МОК. Скорее всего, и Лапартьян, и Элиаш в итоге снимутся с выборов в пользу другого, более сильного кандидата.
На другом флаге по отношению к реформаторам — Хуан Антонио Самаранч-младший, который тепло отзывается о наследии Томаса Баха и при этом, кажется, лоялен к России. Однако считать его самым «пророссийским» кандидатом тоже неправильно. В отличие о своего отца, вице-президент Международной федерации современного пятиборья не столь харизматичен и сильно зависит от западного общественного мнения. В «русском вопросе» Лапартьян и Ватанабэ действовали более смело, чем испанец. В шоссейном велоспорте, напомню, вообще не вводился тотальный запрет на допуск россиян на международные старты, а в гимнастических видах условия допуска (в отличие от пятиборья) оказались довольно мягкими.
Наиболее остро «русский вопрос», безусловно, стоит в отношении Себастьяна Коу. Это вообще самый яркий из кандидатов, что дает многим основания считать его фаворитом предстоящих выборов. Правда, популярность в западных СМИ и поддержка среди членов МОК — не одно и тоже. И здесь британского лорда могут ждать большие сюрпризы. «Олимпийское движение — основа моей ДНК, — пафосно описал Коу в соцсетях свой новый кандидатский статус. — Мне посчастливилось стать двукратным олимпийским чемпионом, я возглавлял оргкомитет Лондона-2012, а затем — международную федерацию в неспокойные времена, сохранив позицию легкой атлетики как краеугольного камня Олимпиады».
Несмотря на эти достижения, у Себастьяна есть серьезные оппозиция. В первую очередь из-за его инициативы по выплате призовых олимпийским чемпионам в легкой атлетике. Многие считают подобный шаг разрушением олимпийских ценностей. Кроме того, перенос на спорт политических резонов в виде санкций в отношении россиян тоже напрягает тех, кто хотел бы завершения неспортивных разборок в спортивном мире. Наличие у Коу конфликта интересов в мире спортивного маркетинга (он долгое время занимал должность исполнительного директора крупной консалтинговой компании CSM) — тоже повод для подозрений. Как и тот факт, что он представляет Великобританию — одну из ведущих олимпийских держав, что в будущем может стать поводом для обвинений в отстаивании национальных интересов.
«Общение с Коу проходило намного труднее, чем с руководством МОК и Международного паралимпийского комитета, — рассказывал о британце в интервью РИА новости бывший министр спорта России Павел Колобков. — По сути, он устранился от диалога и в определенный момент вообще перестал выходить на контакт. Мой опыт подсказывает, что с его приходом ситуация в МОК по отношению к нам лучше не станет. Я вообще думаю, что в случае его избрания в Международном олимпийском комитете начнутся какие-то сложные движения. Он достаточно одиозная фигура. Но пока он самый реальный кандидат».
С другой стороны — демонизировать британца тоже, наверное, неправильно. Элиаш, например, тоже до сих пор не вернул россиян на международную арену в лыжных видах спорта. Ковентри во главе комиссии спортсменов МОК требовала полного запрета на выступление россиян на Олимпиаде еще до начала СВО. Ватанабэ спровоцировал скандал с Диной Авериной на Играх-2020. В общем, «друзей» у нас среди кандидатов хватает и, если мы хотим полноценного возвращения, переговоры в любом случае будут сложными. Так что логично не гадать на кофейной гуще, а сосредоточиться на тех вопросах, которые сделают наше возвращение на международную арену максимально простым и безболезненным, независимо от того, кто будет принимать это решение в высоких кабинетах МОК.