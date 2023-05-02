Владимир Путин: «Международные спортивные чиновники пренебрегают принципами олимпизма»

Во вторник, 2 мая, Президент Российской Федерации в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства, в ходе которого были затронуты вопросы спортивной политики и участия наших атлетов в международных стартах.

По словам Владимира Путина, этот процесс продолжится, несмотря на противодействие некоторых иностранных структур.

— Наши спортсмены принимают участие и планируют стартовать в различных международных соревнованиях, — сказал Президент РФ. — Сейчас не буду говорить о том, что и как делают по этому поводу международные спортивные чиновники, которые часто, к сожалению, пренебрегают принципами олимпизма. Ну бог с ними, этим они только наносят ущерб международному олимпийскому движению. Спорт должен быть связующим звеном между народами и странами, тем более в условиях каких-то конфликтов.

Мы с вами хорошо знаем, что основные проблемы современного спорта высших достижений связаны с излишней коммерциализацией. Отсюда и коррупционная, и политическая зависимость. Но по мере укрепления многополярности современного мира ситуация будет меняться и в международном спорте. Меняться в лучшую сторону. Во всяком случае, я на это очень надеюсь.

Владимир Путин. kremlin.ru

Соревнования БРИКС в России в 2024 году

Ряд важных новостей на совещании озвучил министр спорта России Олег Матыцин. По его словам, окончательное решение об участии отечественных атлетов в Олимпиаде в Париже будет принято не ранее 26 июля этого года. «В случае если наши спортсмены пройдут квалификационные соревнования и условия допуска не будут сильно изменены, максимальное количество участников с российской стороны — около 180 атлетов. В связи с этим мы считаем необходимым продолжить диалог с международными спортивными организациями и отстаивать наши интересы с помощью дружественных стран», — отметил министр, предложивший провести в олимпийский год еще один крупный международный турнир в России.

— Сегодня ситуация подтверждает важность и необходимость дальнейшего усиления спортивной повестки в рамках межгосударственных объединений, таких как СНГ, ШОС и БРИКС, которые не подвержены санкциям и ограничениям со стороны международных спортивных структур, — сказал Матыцин. — В 2024 году в рамках российского председательства в объединении БРИКС предлагаем провести Игры БРИКС в нашей стране, считаем это особенно актуальным, учитывая перспективу расширения формата БРИКС по количеству стран. Продолжаем работу по организации всемирных «Игр дружбы» осенью 2024 года, считаем необходимым использовать все ресурсы по линии общественных, государственных организаций для успешного проведения Игр, которые, по нашему мнению, должны проводиться на регулярной основе.

— В общей сложности международные федерации по 12 олимпийским и 13 неолимпийским видам спорта поддержали допуск российских атлетов на международные соревнования. Но девять организаций пока не дали четких критериев допуска, — добавил министр. — Предлагаем активизировать практику проведения соревнований в открытом формате с приглашением стран-партнеров.

— Мы ощутили истинный дух спорта и единения, гостеприимство страны-хозяйки, а также позитивный интерес со стороны международных СМИ, — рассказал Матыцин об участии наших спортсменов в Боливарианских играх АЛБА в Венесуэле. — Страны Латинской Америки, Африки, Азии открыто заявляют о поддержке нашей страны и готовы проводить совместные спортивные мероприятия с участием российских спортсменов.

Члены правительства РФ во время видеоконференции с Президентом России Владимиром Путиным. kremlin.ru

«Игры будущего» в Казани

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании проинформировал, что в течение недели в Госдуму будет внесен законопроект, направленный на проведение киберспортивных «Игр будущего» в Казани.

— Наша страна за последнее десятилетие провела все крупнейшие международные соревнования, которые были признаны лучшими за всю историю, — сказал Чернышенко. — Создано новое спортивное международное движение, которое абсолютно вне политики, не регулируется существующими международными организациями — это «Игры будущего». Эти Игры на стыке классического и киберспорта призваны укреплять взаимопонимание и дружбу между народами.

Чернышенко подчеркнул, что подготовка к «Играм будущего», которые пройдут в феврале 2024 года, активно продолжается. Готовность выступить подтвердили более 50 государств, около 60 стран проводят консультации по участию. Для поддержки этого спортивного направления в феврале этого года зарегистрирована Всероссийская федерация фиджитал-спорта, президентом которой избран олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

По материалам ТАСС и РИА Новости