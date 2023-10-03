Спортсмена довели до слез из-за гимна на Олимпиаде. Но скандал оказался фейком

Необычная история со слезами чемпиона из карликового государства, которая до сих пор окутана тайной.

Скандальные истории с перепутыванием гимнов и флагов сопровождают любые спортивные мероприятия. То вместо современного российского гимна на советскую музыку включат классику Глинки, то исполнят фальшиво. Однако бывают ситуации, когда гимн просто... не могут исполнить. Потому что нет нот.

Победа, которой оркестр не ожидал

На Олимпиаде-1952 в Хельсинки произошло много знаковых событий. Например, впервые приехала сборная СССР — и сразу завоевала 22 золотые медали, став второй в зачете. А еще на ней свою последнюю из двух золотых медалей на Играх завоевало небольшое герцогство Люксембург. И это было сопряжено с форс-мажором.

Бартель считался бегуном на средние дистанции — его коронкой была дистанция 1500 метров. Однако коронкой это будет назвать громко — Жози никак не являлся фаворитом, скорее обычным участником из экзотической страны, середняком. В 1948-м он стал в той же дисциплине девятым, но в Хельсинки ставили на других. Однако благодаря фантастическому финишу Бартель удержал лидерство и выиграл для Люксембурга второе золото в истории (первое было добыто в далеком 1900-м). С тех пор герцогство вообще не завоевывало медали на летних Олимпиадах — только два серебра зимой в горных лыжах в 1992-м. Сохранилось даже видео этой победы.

Но интереснее то, что произошло потом. Как оказалось, для организаторов Олимпиады победа Бартеля стала настолько неожиданной, что у местного оркестра не нашлось под рукой нот для исполнения гимна страны с 60-летней историей.

Дальше начинается область догадок. Современные СМИ любят подавать эту историю так: «Жози Бартель расплакался на пьедестале, услышав непонятную мелодию вместо гимна своей страны». Про непонятность прозвучавшей мелодии в разное время писали официальный сайт МОК, швейцарский RTS, IndiaTimes, общество историков Олимпийских игр. Есть теория, что оркестр решил наугад сыграть какую-нибудь мелодию, то есть сымпровизировать, чтобы прозвучала хоть какая-то композиция. А Бартелю оставалось только слушать и плакать от обиды — мол, его страну настолько не уважают, что на официальном мероприятии оскорбляют государственный символ. Во французской «Википедии», в которой из-за каждой детали вспыхивает спор, упомянуто, что «на церемонии награждения не удалось исполнить государственный гимн Люксембурга, поскольку у оркестра не было партитуры». В люксембургской, что интересно, такой фразы нет.

Фейк-ньюс

Однако в Сети фигурирует еще одно расследование, «Проверено.Медиа», которое представляло иную точку зрения на события:

— Вызывает подозрение, почему эта история не стала известной даже спустя год, когда Олимпийский комитет США опубликовал традиционный выпуск своей «Олимпийской книги», посвященный Играм в Хельсинки в 1952-м. Там представлена фотография Бартеля и его соперников на пьедестале, нередко сопровождающая «анекдот» о конфузе в соцсетях. Подпись к фотографии гласит: «Чемпион в беге на 1500 м Бартель растроган звучанием национального гимна своего родного Люксембурга».

Аналогичные описания произошедшего можно встретить и в более поздних текстах об истории Олимпийских игр. Так, перед Играми 1984 года в Лос-Анджелесе Associated Press и Grolier Enterprises опубликовали книгу «Стремление к совершенству: олимпийская история». В ней о событиях июля 1952 года сообщалось: «Когда Бартель стоял на пьедестале и слушал, как олимпийский оркестр исполняет национальный гимн его страны, слезы текли по его лицу».

Скорее всего, истина посередине. Более поздние авторы, среди которых и президент МОК Майкл Моррис, писали о том, что музыку пришлось искать в авральном режиме после победы Бартеля, из-за чего церемония награждения была отложена. Насколько повлияла на факт слез Жози показательная задержка с поиском гимна, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Бартель ушел из жизни довольно рано, в 1992 году в возрасте 65 лет после длительной болезни.

Его именем назван национальный стадион страны, на котором играла свои матчи футбольная сборная Люксембурга — она находится в трех очках от выхода на Евро-2024 после 60% турнира.

Хотя кривотолки вокруг него продолжались и после смерти. В 2006 году немецкий журналист Эрик Эггерс, очевидно, предшественник Хайо Зеппельта, обвинил Бартеля в употреблении допинга. Эггерс процитировал некоего немецкого врача Оскара Вегенера, который проводил исследования допинга в 1950-х годах, в частности метамфетамина. Но два момента все же указывают на очередной фейк: во-первых, сам Вегенер категорически отрицал, что Бартель имел какое-либо отношение к допингу. Во-вторых, использование таких веществ не было ни запрещено, ни контролируемо до 1960-х.