Россия готовит свою Олимпиаду, о которой мало кто знает. Она уже через две недели

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В пяти регионах России (Челябинская, Свердловская и Тюменская области, Краснодарский и Красноярский края) 9-18 февраля пройдут турниры под брендом «Спартакиада сильнейших» по 16 олимпийским видам спорта. Программа почти повторяет Олимпиаду в Милане — в программу даже добавлен новый ски-альпинизм, в Челябинске состоятся полноценные церемонии открытия и закрытия, а приурочена она к 10-летию Сочи-2014. По масштабам Спартакиада видится глобальным событием, но пиара и раскрученности ей пока не хватает. «СЭ» рассказывает о главных звездах и соревновании, про которое мало кто слышал.
В программе Спартакиады все те же виды спорта, что и на зимней Олимпиаде, за исключением мужского хоккея — КХЛ решили на время турнира не приостанавливать, а вариант с полулюбительскими или юношескими составами, по-видимому, посчитали ненужным.
Медали будут разыграны в следующих видах спорта:
Итого своих обладателей найдут более 300 медалей. Полное расписание Спартакиады по дням можно посмотреть на сайте Центра спортивной подготовки сборных России.
Соревнования примут пять регионов России. Основная часть состоится в Челябинской области, там же пройдет официальное открытие и закрытие.
На Спартакиаде будет применяться нестандартное для России разделение на команды регионов и вестись медальный зачет. Другими словами, Камила Валиева будет выступать как представитель сборной Москвы, а Александр Большунов — сборной Архангельской области. Медали в разных видах спорта будут суммироваться, и по итогам определится регион-победитель.
На Спартакиаде ожидается более 2500 спортсменов, больше всего участников в лыжах (560) и сноуборде (500). Призовой фонд составит 620 миллионов рублей. Напомним — на Олимпиадах деньги не разыгрываются, призовые на предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию, к примеру, составят 78 миллионов рублей. То есть суммы сопоставимые. На летней Спартакиаде-2022 за золотую медаль полагалось 358 тысяч рублей призовых, 179 тысяч за серебро и 107,5 тысячи за бронзу плюс половина от этих сумм тренерам.
Организаторы подают Спартакиаду как главный старт зимы, и действительно на нее должны приехать лучшие российские спортсмены в своих видах спорта. В случае с фигурным катанием это Камила Валиева, Аделия Петросян, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Александра Степанова/Иван Букин. В лыжах — Александр Большунов и Сергей Устюгов, в биатлоне — Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Послом Спартакиады стал олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд, а зазывают на нее великие конькобежка Лидия Скобликова и биатлонист Александр Тихонов.
Церемония открытия состоится вечером 9 февраля на «Трактор-Арене», билеты на нее стоят от 300 до 700 рублей.