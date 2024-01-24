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Олимпиада

Сегодня, 18:30

Россия готовит свою Олимпиаду, о которой мало кто знает. Она уже через две недели

Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта пройдет 9-18 февраля
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Звезды Спартакиады: Камила Валиева, Александр Большунов, Эдуард Латыпов.
Фото «СЭ»
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Зимнюю Спартакиаду в этом году подают как турнир сильнейших во всех видах спорта.

В пяти регионах России (Челябинская, Свердловская и Тюменская области, Краснодарский и Красноярский края) 9-18 февраля пройдут турниры под брендом «Спартакиада сильнейших» по 16 олимпийским видам спорта. Программа почти повторяет Олимпиаду в Милане — в программу даже добавлен новый ски-альпинизм, в Челябинске состоятся полноценные церемонии открытия и закрытия, а приурочена она к 10-летию Сочи-2014. По масштабам Спартакиада видится глобальным событием, но пиара и раскрученности ей пока не хватает. «СЭ» рассказывает о главных звездах и соревновании, про которое мало кто слышал.

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Программа

В программе Спартакиады все те же виды спорта, что и на зимней Олимпиаде, за исключением мужского хоккея — КХЛ решили на время турнира не приостанавливать, а вариант с полулюбительскими или юношескими составами, по-видимому, посчитали ненужным.

Медали будут разыграны в следующих видах спорта:

  • Ски-альпинизм (4 комплекта)
  • Биатлон (11)
  • Бобслей (4)
  • Скелетон (3)
  • Горнолыжный спорт (4)
  • Конькобежный спорт (14)
  • Шорт-трек (9)
  • Керлинг (3)
  • Лыжные гонки (12)
  • Лыжное двоеборье (3)
  • Прыжки с трамплина (3)
  • Санный спорт (5)
  • Сноуборд (11)
  • Фигурное катание (4)
  • Фристайл (15)
  • Хоккей (1)


Итого своих обладателей найдут более 300 медалей. Полное расписание Спартакиады по дням можно посмотреть на сайте Центра спортивной подготовки сборных России.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Места проведения

Соревнования примут пять регионов России. Основная часть состоится в Челябинской области, там же пройдет официальное открытие и закрытие.

  • Челябинск: хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек
  • Златоуст: биатлон
  • Куса, «Евразия»: горнолыжный спорт
  • Миасс, «Солнечная Долина»: сноуборд, фристайл
  • Тюмень: лыжные гонки
  • Нижний Тагил: прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, ски-альпинизм
  • Красноярск: керлинг, фристайл
  • Сочи, «Красная Поляна»: санный спорт, бобслей, скелетон
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Медальный зачет и призовые

На Спартакиаде будет применяться нестандартное для России разделение на команды регионов и вестись медальный зачет. Другими словами, Камила Валиева будет выступать как представитель сборной Москвы, а Александр Большунов — сборной Архангельской области. Медали в разных видах спорта будут суммироваться, и по итогам определится регион-победитель.

На Спартакиаде ожидается более 2500 спортсменов, больше всего участников в лыжах (560) и сноуборде (500). Призовой фонд составит 620 миллионов рублей. Напомним — на Олимпиадах деньги не разыгрываются, призовые на предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию, к примеру, составят 78 миллионов рублей. То есть суммы сопоставимые. На летней Спартакиаде-2022 за золотую медаль полагалось 358 тысяч рублей призовых, 179 тысяч за серебро и 107,5 тысячи за бронзу плюс половина от этих сумм тренерам.

Лыжник Александр Большунов.
Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные звезды

Организаторы подают Спартакиаду как главный старт зимы, и действительно на нее должны приехать лучшие российские спортсмены в своих видах спорта. В случае с фигурным катанием это Камила Валиева, Аделия Петросян, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Александра Степанова/Иван Букин. В лыжах — Александр Большунов и Сергей Устюгов, в биатлоне — Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Послом Спартакиады стал олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд, а зазывают на нее великие конькобежка Лидия Скобликова и биатлонист Александр Тихонов.

Церемония открытия состоится вечером 9 февраля на «Трактор-Арене», билеты на нее стоят от 300 до 700 рублей.

КХЛ
Александр Большунов
Александр Логинов (биатлон)
Камила Валиева
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