В Бразилии отменены предолимпийские тесты из-за неготовности велодрома

Тестовые соревнования на треке в Рио-де-Жанейро, которые должны были пройти 30 апреля и 1 мая, отменены, сообщает Reuters. Причиной послужила неготовность велодрома, который все еще находится на стадии строительства. Ожидается, что он будет готов не раньше конца мая. При этом представители оргкомитета заверили: объект точно будет готов к Олимпийским играм. Отметим, что предолимпийские тесты переносятся не первый раз – изначально они должны были состояться в марте. Трековые гонки на Олимпиаде-2016 пройдут с 11 по 16 августа.