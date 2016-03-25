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Велотрек

25 марта 2016, 01:34

В Бразилии отменены предолимпийские тесты из-за неготовности велодрома

Владимир ИРИНЧЕЕВ
Корреспондент
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Тестовые соревнования на треке в Рио-де-Жанейро, которые должны были пройти 30 апреля и 1 мая, отменены, сообщает Reuters. Причиной послужила неготовность велодрома, который все еще находится на стадии строительства. Ожидается, что он будет готов не раньше конца мая. При этом представители оргкомитета заверили: объект точно будет готов к Олимпийским играм. Отметим, что предолимпийские тесты переносятся не первый раз – изначально они должны были состояться в марте. Трековые гонки на Олимпиаде-2016 пройдут с 11 по 16 августа.

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