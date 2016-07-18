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Допинг

Рио-2016

18 июля 2016, 18:17

Хайо Зеппельт: "Если Россия не принимает очевидных фактов, то как она сможет решить проблему?"

Владимир ИРИНЧЕЕВ
Корреспондент
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Немецкий журналист Хайо Зеппельт выразил мнение, что широкое распространение допинга в России на сегодняшний день доказано. Он подчеркнул, что международное спортивное сообщество должно принять решение относительно российских спортсменов.

Сегодня был опубликован доклад независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений в адрес России в допинг-махинациях во время, до и после Олимпийских игр в Сочи.

– Если Россия не принимает очевидных фактов и результатов, то мне трудно понять, как они смогут решить проблему, – приводит insidethegames.biz слова Зеппельта. – На сегодняшний день доказано широкое распространение допинга в этой стране. Это продолжалось годы и поддерживалось государством. Когда мы начали расследование в 2014 году, то не ставили цель обвинить Россию. Мы вообще не фокусировали внимание именно на России. Нас интересовала страна-хозяйка Олимпиады-2014. Мы бы сделали это в любой другой стране. На тот момент я не ожидал такого размаха, но сейчас все очевидно. Теперь международное спортивное движение должно принять решение о допуске спортсменов. Россияне соревновались нечестно по всему миру. Многие не завоевали заслуженные медали из-за россиян.

В чем обвиняют Россию. Доклад опубликован! Live!

Хайо Зеппельт
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