Андрей Кириленко: "Любое действие со стороны знаменосца будет рассматриваться под микроскопом"

Президент РФБ Андрей Кириленко отметил, насколько почетна и ответственна роль знаменосца сборной России на церемонии открытия Олимпиады-2016. По словам экс-баскетболиста, знаменосец олицетворяет собой весь российский спорт, поэтому любое его действие будет рассматриваться под микроскопом. Напомним, что знаменосцем россиян будет волейболист Сергей Тетюхин.

– О том, что стану знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр в Пекине, узнал где-то за пару недель до Олимпиады, – приводит ТАСС слова Кириленко. – Никак не мог до конца поверить, что мне доверили такую почетную миссию. И, конечно, воспоминания остались самые крутые, это, безусловно, одно из ярчайших событий за всю мою карьеру. Нести флаг своей страны на церемонии открытия Олимпиады – это вершина признания, ведь ты фактически олицетворяешь весь российский спорт. На знаменосце всегда лежит дополнительная ответственность. Любое действие с его стороны будет рассматриваться под микроскопом. Ты должен следить за тем, что и как делаешь, какой пример подаешь другим атлетам.