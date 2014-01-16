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Фигурное катание

16 января 2014, 01:03

Екатерина Рязанова - Илья Ткаченко: "Очень довольны коротким танцем"

Александр Тихов
редактор интернет отдела
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Екатерина Рязанова – Илья Ткаченко, которые занимают пятое место на чемпионате Европы после короткого танца, в интервью пресс-службе ФФККР признались: несмотря на оценки – 60,35, по легкости и эмоциям это был их лучший прокат.

– Насколько важен для вас этот старт, где решается судьба третьей олимпийской путевки в Сочи?

Илья Ткаченко: – Настолько и важен. Конечно, из всех чемпионатов Европы, которые были в нашей карьере, этот один из самых сложных. Важным был наш первый чемпионат Европы в Берне, когда решалось, кто поедет на чемпионат мира, и этот, от итогов которого зависит судьба олимпийской путевки. Для нас очень важно отобраться на Олимпийские игры. Это то, ради чего мы четыре года катались. Сейчас все стоит на кону: или все, или ничего.

– Это обстоятельство оказывало на вас дополнительное давление, заставляло работать иначе?

Ткаченко: – Разве что добавилось дополнительных мыслей. А в плане работы... мы к каждому старту готовились очень серьезно. Сегодняшним прокатом очень довольны. Не видели пока уровни, но по ощущениям, очень хорошо ехалось, легко, на эмоциях. И тренеры вроде ничего такого, ошибок не заметили. Сказали, мол, в очередной раз пойдем и подумаем, что не так. Но в целом они довольны.

– В чем удалось прибавить по сравнению с чемпионатом России?

Ткаченко: – Уверенности стало больше. Сначала волновались. Но в этом сезоне это был самый уверенный прокат.

– Как вы думаете, на что будет сделана ставка при выборе третьей российской пары – на опыт или молодость?

Екатерина Рязанова: – Хотелось бы, на опыт.

Ткаченко: – Не важно, на что. Главное, чтобы выбрали нас.

Источник: fsrussia..ru
Рязанова/ Ткаченко
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