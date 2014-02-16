Александр Овечкин: "Не хотели играть лишний матч"

Нападающий сборной Александр Овечкин после победы в матче группового турнира Олимпиады-2014 над Словакией (1:0 Б) подчеркнул, что россияне владели преимуществом на протяжении всей игры. Этот результат означает, что Россия начнет плей-офф олимпийского турнира с 1/8 финала, а не с 1/4.

– Мы знали, что Словакия будет играть от обороны, – приводит Олимпийский новостной сервис слова Овечкина. – Им было нечего терять, и все наши ожидания оправдались. Они вчетвером выстраивались на своей синей линии, и нам приходилось взламывать такую защиту.

Повлияла ли игра против США? Нам надо было забыть про нее, и найти силы на сегодняшний матч. Думаю, что мы владели преимуществом на протяжении всей встречи. Шайба после наших бросков попадала в каркас ворот, но забросить мы так и не смогли.

В принципе, нет особой разницы, начинать ли плей-офф с 1/8 финала или с 1/4. Все команды сейчас выходят на пик своей формы. Конечно, мы хотели бы провести на один матч меньше, но лишняя игра поможет нам оставаться в форме.