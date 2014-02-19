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19 февраля 2014, 15:54

Билялетдинов не внес изменений в звенья сборной России на матч с Финляндией

Сергей АСТАХОВ
Корреспондент

Главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов не внес изменений в расстановку звеньев после вчерашнего матча квалификационного раунда плей-офф Олимпийских игр с Норвегией (4:0) перед четвертьфиналом с Финляндией. Единственная корректива снова касается вратарской позиции – место в воротах займет Семен Варламов, а Сергей Бобровский останется на скамейке.

Игру с финнами Россия начнет в таких сочетаниях: Марков – Войнов, Радулов – Дацюк – Ковальчук. Емелин – Медведев, Попов – Малкин – Овечкин. Белов – Никитин, Кулемин – Анисимов – Семин. Тарасенко – Терещенко – Ничушкин. Седьмой защитник – Тютин, тринадцатый нападающий – Тихонов, передает из Сочи спецкор "СЭ" Артем АГАПОВ.

Матч начнется в 16:30. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Россия на Играх
Сборная России по хоккею
Зинэтула Билялетдинов
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