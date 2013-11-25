В Дивногорске провезли олимпийский огонь по горнолыжной трассе на сноуборде

Спикер законодательного собрания Красноярского края Александр Усс и олимпийская чемпионка Алена Сидько зажгли в Дивногорске чашу олимпийского огня, сообщает РИА "Новости". Эстафета факела прибыла в Красноярск из Иркутска и отправилась в Дивногорск. Там олимпийский огонь пронес 21 факелоносец. Среди них участник Олимпийских игр в Сиднее Алексей Ковригин, краевой министр спорта Сергей Алексеев, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов. Также огонь был провезен по горнолыжной трассе на сноуборде.

Завтра эстафета продолжится в Красноярске. Огонь побывает на Красноярской ГЭС, вершине заповедника "Красноярские столбы", у часовни Параскевы Пятницы и Коммунальном мосте (два последних символа Красноярска известны всем россиянам, поскольку изображены на 10-рублевой купюре). Огонь пронесут по центральным улицам города, группа моржей проторит факелу дорогу по водам Енисея. Кульминацией мероприятий станет зажжение городской чаши олимпийского огня на площади перед Центральным стадионом.про