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Сочи-2014

11 февраля 2014, 20:31

В командном спринте на Олимпиаде за сборную России выступят Крюков и Вылегжанин

Роман Шишов
Корреспондент
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Тренер спринтерской команды сборной России Михаил Девятьяров сообщил, что страну в командном спринте на Олимпийских играх в Сочи должны представить Никита Крюков и Максим Вылегжанин. Гонка состоится 19 февраля. Также наставник прокомментировал эпизод с россиянином Антоном Гафаровым, который упал во время полуфинального забега индивидуального спринта.

– Рассматриваем пару Вылегжанин – Крюков, – отметил Девятьяров. – Если ничего не произойдет, то будет именно такой состав.

– Я боялся, что Гафаров получил травму после падения, но все обошлось. А финишировать ему надо было в любом случае. Он повторил подвиг Евгения Беляева, который на Олимпийских играх в 1976 году в Инсбруке больше одного километра бежал с одной лыжей до тех пор, пока ему не дали запасную. И финишировал при этом под бурю аплодисментов. (Артем КУЗНЕЦОВ, ИТАР-ТАСС)

Источник: itar-tass.com
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