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Сочи-2014
Сноуборд

6 февраля 2014, 11:16

Алексей Соболев выступит в полуфинале в слоупстайле

Дмитрий Смирнов
Корреспондент
Сегодня. Сочи. Алексей СОБОЛЕВ
Фото Reuters
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На Олимпиаде в Сочи завершился первый пункт соревновательной программы - квалификация в слоупстайле мужского турнира по сноуборду. Россиянин Алексей Соболев занял 10-е место с суммой 63,00 балла. Этот результат остался с первой попытки, поскольку во второй Алексей допустил падение и получил лишь 28,50. Соболев поспорит 8 февраля в полуфинале за одну из четырех оставшихся путевок в финал. Напрямую из группы Соболева в финал пробились норвежец Стаале Сандбех (94,50), финн Пеету Пийронен (90,75), канадец Себастьян Тоутан (87,25) и британец Джейми Николлс (86,75).

Сочи

XXII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Слоупстайл

Квалификация

Группа 1

Итоговая классификация

1. Сандбех (Норвегия) – 94,50

2. Пийронен (Финляндия) – 90,75

3. Тоутан (Канада) – 87,25

4. Николлс (Великобритания) – 86,75…

10. Ал-й СОБОЛЕВ (Россия) – 63,00

Россия на Играх
Алексей Соболев
39
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