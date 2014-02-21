Иван Скобрев: "Я стал заложником собственного желания взять золото"

Россиянин Иван Скобрев после поражения в четвертьфинале командной гонки преследования на Олимпиаде в Сочи сказал, что винить в неудаче на Играх он может лишь самого себя. Серебряный и бронзовый призер Ванкувера-2010 на домашней Олимпиаде остался без наград.

– Оказалось, что я нахожусь в худшей форме, чем я был в течение последних семи лет, – цитирует Олимпийский новостной сервис Скобрева. – Я сделал свою работу с полной самоотдачей, боролся за семью и всю страну. Но в итоге я стал заложником своего желания стать первым. Наша цель была выиграть золото в 1500 м и командной гонке преследования, и это помешало нам брать медали в других дисциплинах, но винить я могу лишь самого себя.