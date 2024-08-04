Кореец Ким Вуджин завоевал золото Олимпиады в стрельбе из лука

Сегодня, 16:15
Корейский спортсмен Ким Вуджин стал победителем личного первенства Олимпиады-2024 в стрельбе из лука.
В финале 32-летний кореец победил американца Брэди Эллисона — 6:5.
В матче за бронзу другой кореец Ли Вусеок одержал верх над немцем Флорианом Унрухом — 6:0.
«СЭ» ведет трансляцию соревнований дня Олимпиады-2024.
Стрельба из лука
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Личное первенство
Финал
Ким Вуджин (Корея) — Брэди Эллисон (США) — 6:5
Матч за 3-е место
Ли Вусеок (Корея) — Флориан Унрух (Германия) — 6:0