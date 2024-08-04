Кореец Ким Вуджин завоевал золото Олимпиады в стрельбе из лука

Корейский спортсмен Ким Вуджин стал победителем личного первенства Олимпиады-2024 в стрельбе из лука.

В финале 32-летний кореец победил американца Брэди Эллисона — 6:5.

В матче за бронзу другой кореец Ли Вусеок одержал верх над немцем Флорианом Унрухом — 6:0.

«СЭ» ведет трансляцию соревнований дня Олимпиады-2024.

Стрельба из лука

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Личное первенство

Финал

Ким Вуджин (Корея) — Брэди Эллисон (США) — 6:5

Матч за 3-е место

Ли Вусеок (Корея) — Флориан Унрух (Германия) — 6:0