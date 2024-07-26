Россиянин Ешеев отклонил приглашение Всемирной федерации стрельбы из лука приехать в Париж

Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев отказался от участия в заседании исполкома Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery), которое пройдет в Париже во время Олимпийских игр.

«Я являюсь членом исполкома международной федерации, но в олимпийский Париж на заседание исполкома не поеду. Не считаю правильным сейчас ехать туда руководителю федерации, чьи спортсмены вынуждены пропустить Олимпиаду. Естественно, международная федерация меня приглашала в Париж, но я его отклонил. Когда там будут рассматривать вопросы о допуске российских и белорусских спортсменов, меня попросят выйти, а такое неполноценное участие мне не нужно», — цитирует Ешеева ТАСС.

Ранее члены сборной России по стрельбе из лука отказались от участия в квалификационных турнирах на Олимпиаду из-за нежелания выступать в нейтральном статусе.