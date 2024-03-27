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Стрельба из лука

27 марта, 16:32

В Российской федерации стрельбы из лука рассказали, почему спортсмены отказались от участия в Олимпиаде-2024

Сергей Жуков
корреспондент
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Глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев в комментарии для «СЭ» рассказал, почему российские лучники не выступят на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

«Во-первых, у нас ведущие спортсмены представляют «Динамо» или ЦСКА. Мы опрашивали всю сборную. Команда сказала, что без флага и гимна, в серой форме у них нет желания участвовать в отборе и на Олимпийских играх. Во-вторых, есть спортивная составляющая. Сильнейшие спортсмены отказались участвовать. Получается, с точки зрения спорта высших достижений, это несерьезно. Нарушается спортивный принцип. Лучшие спортсмены отказались от участия в Олимпийских играх», — сказал Ешеев «СЭ».

Зимой 2024 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде в Париже. Однако атлеты будут выступать в нейтральном статусе без флага, гимна и не будут участвовать в церемонии открытия Игр.

На Олимпиаде-2020 российские лучники завоевали две серебряные медали — в индивидуальном и командном первенстве среди женщин.

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