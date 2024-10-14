Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Спортивная гимнастика

Париж-2024

Сегодня, 12:11

49-летняя гимнастка Чусовитина оценила свои шансы поехать на девятую Олимпиаду

Telegram Дзен

Чемпионка мира 1991 года в составе сборной СССР Оксана Чусовитина, в настоящее время выступающая за Узбекистан, ответила на вопрос о своей возможной поездке на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелес.

«До следующей Олимпиады еще очень много времени, поэтому я не хочу ничего загадывать, будем смотреть по ситуации. Да, я нацелена на Лос-Анджелес, хорошо туда прицелилась, но нужно учитывать и мое физическое состояние. Если я почувствую, что мне стало тяжело заниматься гимнастикой, то, конечно, сразу завершу карьеру, но пока со мной все нормально, поэтому буду продолжать тренироваться и выступать», — цитирует Чусовитину ТАСС.

49-летняя Чусовитина восемь раз выступала на Олимпийских играх. На ее счету золото Игр-1992 в составе Объединенной команды и серебро Олимпиады-2008 в опорном прыжке. На Игры-2024 в Париже спортсменка не сумела отобраться из-за травмы.

Источник: ТАСС
Оксана Чусовитина

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Зарема обвинила клуб в отсутствии матчей, легенды наконец объяснили, чем хорош Станкович. Что происходит в «Спартаке» перед рестартом в РПЛ
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится четыре дня из-за Дня народного единства
Россиянин, отправившийся за телами альпинистов в Непал, заболел лихорадкой
В казахстанский Талгар ввели нацгвардию после убийства подростка
Бьельса ответил на слова Суареса про атмосферу в сборной Уругвая
Сегодня
Вчера
Неделя