49-летняя гимнастка Чусовитина оценила свои шансы поехать на девятую Олимпиаду

Чемпионка мира 1991 года в составе сборной СССР Оксана Чусовитина, в настоящее время выступающая за Узбекистан, ответила на вопрос о своей возможной поездке на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелес.

«До следующей Олимпиады еще очень много времени, поэтому я не хочу ничего загадывать, будем смотреть по ситуации. Да, я нацелена на Лос-Анджелес, хорошо туда прицелилась, но нужно учитывать и мое физическое состояние. Если я почувствую, что мне стало тяжело заниматься гимнастикой, то, конечно, сразу завершу карьеру, но пока со мной все нормально, поэтому буду продолжать тренироваться и выступать», — цитирует Чусовитину ТАСС.

49-летняя Чусовитина восемь раз выступала на Олимпийских играх. На ее счету золото Игр-1992 в составе Объединенной команды и серебро Олимпиады-2008 в опорном прыжке. На Игры-2024 в Париже спортсменка не сумела отобраться из-за травмы.