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Сегодня, 06:02

Мельникова: «Думаю, что Байлз прекрасно готова к этим Играм»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Токио-2020 Ангелина Мельникова предположила, что американка Симона Байлз сможет побить рекорд Ларисы Латыниной по количеству золотых олимпийских медалей.

«Конечно, для Симоны это вполне реально. Я думаю, что она прекрасно готова к этим Играм. Но это спорт, бывает всякое, как мы видели в Токио, поэтому... В женском многоборье на Олимпиаде, конечно, фаворитом является Симона и еще какая-нибудь американка — например, олимпийская чемпионка Токио-2020 Суниса Ли. Также мне хочется посмотреть на Италию, на Ребеку Андраде из Бразилии, думаю, что она тоже подготовила неплохое многоборье. И, наверное, на Китай», — цитирует «Газета.Ru» Мельникову.

Советская гимнастка Латынина является девятикратной чемпионкой Игр. У Симоны Байлз пока нет золотых медалей Олимпиады, поскольку в Токио-2020 она была вынуждена сняться с большинства соревнований из-за травмы и психологических проблем. Однако американская спортсменка 23 раза побеждала на чемпионатах мира.

Источник: «Газета.Ru»
Ангелина Мельникова
Лариса Латынина
Симона Байлз
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