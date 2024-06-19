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Париж-2024

Сегодня, 07:57

Мельникова: «Скорее всего, не буду смотреть Олимпиаду»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, что не будет смотреть Олимпийские игры 2024 года.

— Скорее всего, не буду смотреть Олимпиаду, — цитируют «Известия» Мельникову. — Я только в соцсетях слежу за своими девчонками, с которыми знакома. За итальянками, британками, американками. Это те, кого сейчас сходу вспомнила. Но чтобы специально сесть и посмотреть соревнования, например, чемпионат мира по гимнастике, — такого нет.

— Отпустили для себя уже историю, что Олимпиада в Париже для вас закрыта?

— Да. Конечно, отпустила. Я выбрала для себя другую миссию.

Источник: https://iz.ru/1713768/aleksei-fomin/skoree-vsego-ne-budu-smotret-olimpiadu
Олимпиада
Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
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