Мельникова: «Скорее всего, не буду смотреть Олимпиаду»

Гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, что не будет смотреть Олимпийские игры 2024 года.

— Скорее всего, не буду смотреть Олимпиаду, — цитируют «Известия» Мельникову. — Я только в соцсетях слежу за своими девчонками, с которыми знакома. За итальянками, британками, американками. Это те, кого сейчас сходу вспомнила. Но чтобы специально сесть и посмотреть соревнования, например, чемпионат мира по гимнастике, — такого нет.

— Отпустили для себя уже историю, что Олимпиада в Париже для вас закрыта?

— Да. Конечно, отпустила. Я выбрала для себя другую миссию.