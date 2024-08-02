Байлз — о победе в личном многоборье на Олимпиаде: «Для меня это многое значит»

Американская гимнастка Симона Байлз поделилась впечатлениями от победы в личном многоборье на Олимпийских играх в Париже.

Она стала третьей гимнасткой, выигравшей два олимпийских золота в многоборье после Веры Чаславской и Ларисы Латыниной. Также американка — первая, кто сделал это не подряд, а в разное время.

«Лично для меня это многое значит. Я, наверное, молилась всем богам, пытаясь сосредоточиться. Я больше не хочу соревноваться с Ребеккой. Я устала. Она слишком близко подобралась ко мне, у меня никогда такого не было. Так что это определенно заставило меня напрячься и показать свою лучшую сторону, как спортсмена», — заявила Байлз.

30 июля Байлз вместе со сборной США также выиграла женское командное многоборье. Теперь она является шестикратной олимпийской чемпионкой.