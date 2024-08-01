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Париж-2024

Сегодня, 21:32

Байлз выиграла золото в личном многоборье на Олимпиаде в Париже

Алина Савинова
Симона Байлз.
Фото Reuters
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Американская гимнастка Симона Байлз стала победительницей соревнований по индивидуальному многоборью на Олимпиаде в Париже.

По сумме выступлений на четырех снарядах 27-летняя американка набрала 59,131 балла. Для Байлз это вторая медаль на Играх 2024 года — 30 июля она вместе со сборной США выиграла женское командное многоборье. Всего на ее счету за карьеру 6 золотых олимпийских медалей. Также Байлз является 23-кратной чемпионкой мира, в том числе 6-кратной в абсолютном первенстве.

Второй в личном многоборье в Париже стала Ребека Андраде из Бразилии с результатом 57,932 балла. Третье место у еще одной американки Сунисы Ли (56,465).

Гимнастика спортивная

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Многоборье

Финал

1. Симона Байлз (США) — 59,131

2. Ребека Андраде (Бразилия) — 57,932

3. Суниса Ли (США) — 56,465

Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
Олимпиада
Симона Байлз
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