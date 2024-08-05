Сегодня, 16:35
Бразильская гимнастка Ребека Андраде завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в вольных упражнениях.
25-летняя спортсменка набрала 14,166 балла. Семикратная олимпийская чемпионка Симона Байлз из США стала второй, отстав от лидера на 0,033 балла. Бронзовая медаль у другой американки — Джордан Чайлз (13,766). Она поднялась на третье место после пересмотра оценок.
«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию 10-го медального дня Олимпиады-2024
Гимнастика спортивная
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Вольные упражнения
Финал
1. Ребека Андраде (Бразилия) — 14,166
2. Симона Байлз (США) — 14,133
3. Джордан Чайлз (США) — 13,766