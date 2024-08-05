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Париж-2024

Сегодня, 16:35

Бразильская гимнастка Андраде выиграла золото в вольных упражнениях на Олимпиаде, у Байлз — серебро

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ребека Андраде.
Фото AFP
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Бразильская гимнастка Ребека Андраде завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в вольных упражнениях.

25-летняя спортсменка набрала 14,166 балла. Семикратная олимпийская чемпионка Симона Байлз из США стала второй, отстав от лидера на 0,033 балла. Бронзовая медаль у другой американки — Джордан Чайлз (13,766). Она поднялась на третье место после пересмотра оценок.

«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию 10-го медального дня Олимпиады-2024

Гимнастика спортивная

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Олимпийские игры

Женщины

Вольные упражнения

Финал

1. Ребека Андраде (Бразилия) — 14,166

2. Симона Байлз (США) — 14,133

3. Джордан Чайлз (США) — 13,766

Источник: Медальный зачет Олимпиады
Олимпиада
Симона Байлз
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