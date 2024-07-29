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Париж-2024

Сегодня, 20:42

Британский гимнаст: «Сборная России на Олимпиаде была бы близка к вершине»

Макс Уитлок.
Фото Reuters
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Британский гимнаст Макс Уитлок считает, что мужская сборная России была бы одним из фаворитов Олимпийских игр-2024 в Париже.

«Конечно, они являются чрезвычайно сильными соперниками, когда дело доходит до любого соревнования. Помимо них, конечно, есть множество сильных соперников, но я думаю, что, если бы они участвовали, они были бы близки к вершине», — цитирует Уитлока Reuters.

Российские гимнасты отказались участвовать в квалификационных стартах в нейтральном статусе, вследствие чего потеряли шансы выступить на Играх-2024.

На предыдущей Олимпиаде в Токио мужская национальная команда по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье.

Олимпиада
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Украинский гимнаст заявил, что на Олимпиаде чувствуется отсутствие сборной России