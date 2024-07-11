Далалоян получил 500 тысяч рублей компенсации от ОКР за недопуск к Олимпиаде

Российский гимнаст Артур Далалоян сообщил, что получил финансовую компенсацию от Олимпийского комитета России (ОКР) за недопуск к Олимпийским играм.

Гендиректор ОКР Владимир Сенглеев 11 июля сообщил, что комитет выплатил компенсацию спортсменам, которые изначально не получили возможность участвовать в международным соревнованиях, и тем, кто не получил нейтральный статус.

«Мне деньги приходили. Примерно 500 тысяч рублей», — приводит РИА «Новости» слова Далалояна.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.