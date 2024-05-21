Далалоян рассказал, что несколько российских гимнастов пытались пробиться на Олимпиаду

Российский гимнаст, олимпийский чемпион Артур Далалоян в интервью «СЭ» прокомментировал отказ российских гимнастов от отбора на Олимпийские игры.

— То, что я не готовлюсь к Олимпийским играм, конечно, мое решение. Совместное решение с федерацией, с Олимпийским комитетом России. Многие сравнивают эту Олимпиаду с Токио, мол, мы же тоже выступали в нейтральном статусе. Ну да, без флага и гимна. Но при этом с нами был наш Олимпийский комитет, была поддержка. На форме как-никак были цвета нашего флага.

— Батутисты же взяли да поехали, а федерация гимнастики, показалось, не очень захотела сама. Почему не поддержать кого-то молодого, кто согласен на условия?

— На самом деле такого конкретного условия «не ехать» нет. Где? Никто не говорил, что нельзя кому-то ехать на Олимпиаду, никому особых требований от руководства не выдвигалось. Я высказываю исключительно мое мнение, что решение должно быть коллективное. Но при этом каждый спортсмен, который все-таки через это все готов пройти, поехать самостоятельно на Олимпиаду... Ему никто не запретит это сделать, на мой взгляд. Просто такие санкции — они против нашей страны, против нашей сборной, и реагировать, мне кажется, мы должны тоже командой.

Лучшее доказательство отсутствия запрета — наличие спортсменов, которые отобрались и собираются на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Без какого-либо отношения к стране, к нашему Олимпийскому комитету. Но наша федерация, наша сборная к этому списку не относятся. И большинство на это смотрят негативно.

— То есть не было собрания с руководством федерации спортивной гимнастики, на котором вам говорили: «Ребята, вы, конечно, принимайте решение, но ехать вам туда не надо»?

— Даже наоборот. Я знаю другую ситуацию. У нас действительно было собрание с федерацией, и посыл от президента Василия Николаевича Титова шел такой — мол, мы пытались как-то пролоббировать поездку на отборочные соревнования нескольких спортсменов-юниоров, которые только попали в состав, но кто уже может соперничать. Делали все для того, чтобы два-три человека отправить на Олимпийские игры. Имеются в виду спортсмены без опыта Олимпиады в Токио. Но в итоге ситуация кончилась тем, что никто не едет. Еще раз скажу: поездка на Олимпиаду — выбор каждого, и кто хотел попытать счастья, он мог поехать самостоятельно и побороться за лицензии, — заключил Далалоян.