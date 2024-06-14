Белявский — об Олимпиаде в Париже: «Не буду говорить, за кого буду болеть, чтобы не подставлять ребят»

Олимпийский чемпион Давид Белявский в интервью «СЭ» рассказал, что планирует следить за Олимпийскими играми в Париже, несмотря на отстранение российских гимнастов от международных стартов.

«Конечно, буду смотреть Олимпиаду. Гимнастику. Только давайте я лучше потом скажу, за кого буду болеть, чтобы не подставлять ребят лишний раз. Другие виды спорта? Как попадать буду на трансляции. Если доберусь до других дисциплин, почему нет? Я люблю спорт, почти все виды спорта, за всем стараюсь следить по мере возможности. Я вот даже и не знаю правда, где у нас кто квалифицировался, если говорить про виды спорта с россиянами. За теннисом я точно буду следить, теннис смотреть планируем семьей. У меня дочка сейчас занимается теннисом, начала заниматься недавно. Имен спортсменов она пока не знает, только начала заниматься, да и возраст еще такой, семь лет только исполнится в сентябре. Но любит этот спорт, и мы вместе с ней», — сказал Белявский.

Российские гимнасты, несмотря на формальный допуск на международные старты в нейтральном статусе, отказались принимать условия международной федерации гимнастики и пропустили отборочные старты к Парижу-2024.