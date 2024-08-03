Филиппинец выиграл золото в вольных упражнениях в спортивной гимнастике на Олимпиаде

Филиппинский гимнаст Карлос Юло завоевал золото в вольных упражнениях Олимпиады в Париже. Он набрал 15.000 балла. Это первая медаль страны в спортивной гимнастике на Играх. Второе место занял израильский спортсмен Артем Долгопят (14.966), третий — британец Джейк Джарман (14.933) Это вторая золотая медаль Филиппин в истории Олимпиад. Гимнастика спортивная Париж (Франция) Олимпийские игры Мужчины Вольные упражнения Финал 1. Карлос Юло (Филиппины) — 15.000 2. Артем Долгопят (Израиль) — 14.966 3. Джейк Джерман (Великобритания) — 14.933