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Париж-2024

Сегодня, 02:19

Гимнаст Белявский: «На Олимпиаде мы бы боролись за медали во всех снарядах»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский гимнаст Давид Белявский оценил уровень соревнований на Олимпиаде-2024 без участия спортсменов из России.

«В целом, спортсмены показали тот же уровень, что был в Токио. В том плане, что пока нас нет, сильно никто вперед не убежал. Отсутствие России сказалось на конкуренции? В розыгрыше медалей точно сказалось. Мы бы боролись во всех снарядах за призовые места», — приводит Metaratings слова Белявского.

Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов до участия в отборочных турнирах на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе, но атлеты решили не участвовать в соревнованиях на предложенных условиях.

Давид Белявский — олимпийский чемпион Токио-2020 в командном многоборье.

Источник: Metaratings
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