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Сегодня, 16:15

Листунова рассказала, за кем следила на Олимпиаде: «Болела за всех, в том числе за Байлз»

Сергей Лисин
автор отдела спорта
Виктория Листунова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка Токио по спортивной гимнастике в командном зачете Виктория Листунова в интервью «СЭ» рассказала, за кого из гимнасток болела на Олимпийских играх в Париже и как оценивает выступление Кайлии Немур, выигравшей там золото на брусьях.

— Олимпиаду смотрела? За кого болела?

— Смотрела, болела за всех, естественно, за Симону Байлз, за Ребекку Андраде, за всех гимнасток, которые там выступали.

— Как брусистка, что скажешь про Кайлию Немур, которая выиграла там этот вид?

— Она большой молодец, что показывает такую гимнастику на брусьях. Это очень красиво и эффектно смотрится.

— Ее база трудности — 7,1-7,2 балла. Ты понимаешь, как собрать комбинацию с такой же базой?

— Конечно, хочется делать лучше и больше. Но у Кайлии весь акцент был на брусья. В моем случае речь идет про многоборье, это сложнее. Хочется делать высокую базу с качественным исполнением одновременно.

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Виктория Листунова
Симона Байлз
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