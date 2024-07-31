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Париж-2024

Сегодня, 18:39

Хоркина — о выступлении китайских гимнасток на Играх: «От стресса начинают сыпаться, как горох»

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина объяснила, почему не удивилась шестому месту сборной Китая в командном многоборье на Олимпиаде в Париже.

«Китаянок не было в тройке и на прошлых Играх, а надо уметь делать работу над ошибками. В мое время было принято анализировать все без исключения выступления, разбирать программы. Из того, что я вижу в исполнении китайских гимнасток сейчас, бросается в глаза очень слабый опорный прыжок, например. А главное, у спортсменов этой страны есть тенденция сыпаться, как горох, когда уровень стресса превышает тот, к которому они привыкли, выступая на других соревнованиях», — приводит слова Хоркиной RT.

Победу в командном многоборье у женщин одержала сборная США. Серебряные медали турнира достались представительницам Италии. Тройку призеров замкнула Бразилия.

Источник: RT
Светлана Хоркина
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