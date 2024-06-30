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Париж-2024

Сегодня, 20:19

Латынина: «Олимпийское движение многое потеряет без российских гимнастов»

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Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина прокомментировала тот факт, что отечественные гимнасты не выступят на Играх-2024 в Париже.

«Я не в состоянии, чтобы следить или смотреть за Олимпиадой. Ни за какими турнирами не слежу сейчас. Как мое здоровье? Неважно.

Очень сожалею, что в Париже не будет моих гимнастов. Я думаю, что российская гимнастика пострадает, что не будет участвовать на Олимпиаде. Олимпийское движение потеряет многое без наших гимнастов», – приводит слова Латыниной Metaratings.ru.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены на турнир в нейтральном статусе и в индивидуальном порядке.

Источник: Metaratings.ru
Лариса Латынина
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