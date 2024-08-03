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Париж-2024

Сегодня, 11:00

Легкая атлетика на Олимпиаде 2024: расписание соревнований и смотреть трансляцию 3 августа

Соревнования по спортивной гимнастике на Олимпиаде пройдут 3 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Симона Байлз.
Фото Reuters
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В субботу, 3 августа пройдут соревнования по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Париже. В этот день будет разыграно 3 комплекта медалей. В программе: вольные упражнения и конь у мужчин, опорный прыжок у женщин.

Расписание соревнований по спортивной гимнастики

3 августа, суббота

16.30. Мужчины. Вольные упражнения. Финал

17.20. Женщины. Опорный прыжок. Финал

18.16. Мужчины. Конь. Финал

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в субботу, 3 августа. Российские телеканалы не стали приобретать права на трансляцию Олимпиады. Смотреть бесплатно Игры можно на официальном сайте Международного олимпийского комитете (МОК) по регистрации.

За медаль будет бороться главная звезда этой дисциплины Симона Байлз. Американская спортсменка — шестикратная олимпийская чемпионка. В Париже-2024 она завоевала золото в многоборье в командном зачете и личном.

Олимпиада
Симона Байлз
Спортивная гимнастика
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